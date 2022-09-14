【淘寶趣物】港男淘寶分趾皮鞋讚舒服　外型搞笑適合腳趾外翻人士

▲ 男網民分享淘寶購買的分趾皮鞋。

皮鞋，可說是辦公室上班族的必需品，「最緊要好著」相信是男士的心聲。近日，有網民在網上分享自己的皮鞋，最與眾不同的是他的皮鞋是分趾鞋，由於分趾皮鞋並不常見，不少網民都「大開眼界」，表示「好搞笑」。

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這名網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文分享自己身穿的皮鞋，圖片中可見，他穿的皮鞋並非日常所見的皮鞋，而是一對分趾皮鞋，不過這名男網民表示「軟皮，分趾鞋，真心舒服！」。男網民指「著襪又得，唔著又得」，續指自己十分喜歡這對分趾皮鞋，「只係我自己勁like，有趣又實用share俾啱嘅人啫！」。

▲ 男網民大方享在淘寶買的分趾皮鞋。（圖片來源：淘寶開心share）

由於外型罕見，不少網民都覺得很「搞笑」及特別，「可以夾筷子」、「好似咖啡豆」、「我以為跑步先有，原來皮鞋都有！」、「嗰樣好搞笑，但睇落應該勁舒服」，雖然有不少網民覺得這款鞋「核突」，亦有人安慰「唔好理人目光，自已都唔介意核突就得。」

當中有不少網民搞笑留言「好地地做乜要孤立隻腳指公？有冇理過佢嘅感受？」、「仲咩要著分指皮鞋?? 想食飯時係枱底用腳搣人？？」，但原來有腳趾外翻拍問題的人，穿分趾鞋可以輔助「腳指公拉開」，此帖文令不少網民大開眼界「長知識」，「雖然個樣唔係幾好睇，不過個感覺好似幾岩腳趾外翻著」，當中有網民表示想購買分趾鞋「日本出咗好耐，其實我都想買返對」，其中有人大方分享自己穿了7年分趾鞋。

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責任編緝：蕭雅文