【兒童視力】小朋友寫錯字難專心元兇可能是近視　醫生拆解兒童視力健康10問

▲ 小朋友經常寫錯字、難專心，顯得學習力低，元兇可能是視力出問題。

本港小朋友的近視問題是全球病發率最高的地方之一，大概11%的6歲小朋友已有近視，至18歲時候，多達8成人有近視，孩子的視力問題不容忽視。希瑪眼科中心眼科專科醫生林寶生接受TOPick訪問，為家長解答10大兒童視力健康問題。

問1︰ 如何分淺近視及深近視？

答︰大概2百多度以下為「淺近視」，300多至600度是「中度近視」，多過600度就是「深度嚴重近視」。

問2︰本港孩子會定期獲視力檢查嗎？

答︰政府會為所有約4歲的小朋友做普查，看會否有一些嚴重的屈光不正的情況，包括近視、弱視、斜視等。

問3︰如何察覺小朋友視力出問題？

如果家長見到小朋友眼睛不舒服，譬如成日瞇眼看東西、看事物不清楚等，都建議帶孩子看眼科醫生。

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問4︰孩子上堂表現可反映視力問題？

答︰老師可留意小朋友返學的表現，會否不夠集中力、不專心上堂，以上情況可能是由於小朋友看不清楚老師教甚麼所致。

問5︰小朋友成績差跟視力差有關嗎？

答︰如果小朋友學習能力不是太高、又或者成日寫錯字、不太專心、根本不想去看一些事物，都宜驗眼檢查有否毛病。

問6︰兒童使用平板電腦等電子產品有何注意事項？

答︰美國兒科學會建議0至2歲小朋友不應用任何電子產品；2至6歲一日不可以多於2小時；而6歲以上的小朋友，除了做功課外，1日內不建議用多於2小時。當大家使用平板電子產品，要留意有足夠光線、距離及時間，包括使用20至30分鐘後宜望遠事物休息。距離方面，視乎電子產品的大小，如跟電話距離最少45cm、跟電腦屏幕隔至少伸直一隻手距離。

問7︰小朋友常見的視力問題？

答︰小朋友患的眼疾除了屈光不正，即包括遠視、近視或者散光等等，另外弱視、斜視都是常見的問題，還有眼瘡，這可能大部分小朋友都曾經歷。

問8︰視力問題對小朋友有何長遠影響？

答︰0至7歲是眼睛發展發育的黃金時間，如果沒有做矯正，可能出現弱視等情況，而弱視可是永久性的。又如深近視者，日後患上青光眼、黃斑病變、視網膜穿窿脫落等的機會都比一般人高。

問9︰怎樣去處理小朋友的屈光不正？

答︰屈光不正影響到視力，需要配戴合適度數的眼鏡，並需要定期檢查眼鏡，因為小朋友在成長的階段，視力度數會有變化。

問10︰戴眼鏡的小朋友要多久檢查眼睛？

答︰宜大概半年驗眼一次，看看小朋友的度數有否變化，需否更換眼鏡。不過，小朋友的眼鏡都比較易整花及污糟，家長宜不時定期留意眼鏡的質素。

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記者：顏紫燕