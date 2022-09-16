【酒店Staycation】海陸假期Seacation體驗　坐豪華帆船住千呎總統套房【內附連結】

▲ 酒店可安排送餐服務，款式選擇多，而且賣相及味道吸引豐富。（張頌婷攝）

雖然已踏入9月，不過天氣仍然炎熱晴朗，不妨抓緊夏日最後的尾巴，登上私人遊艇兼入住奢華套房，來個超豪Staycation。The Mira Hong Kong推出Seacation暢玩海陸度假之旅，親身試玩過後，的確有滿滿的旅行感，值得玩！

不能出國旅遊，酒店Staycation、戶外及水上活動成為留港玩樂指定動作。想來點新意思，兼與情人或三五知己玩足兩日一夜，這個Seacation暢玩海陸度假之旅，就可一次過滿足多個願望，盡情享受船P及酒店住宿樂趣。

遊艇住宿Staycation

3種套票分2人浪漫約會、8人家庭同樂及20人好友派對，價錢由$16,800起至$19,000起，已包酒店房價、7小時遊艇、香檳兩枝、Vibes酒吧雞尾酒及早餐，另可免費專享17樓潮玩空間Mira Wanderland，但午及晚餐需自費。除開20人派對套票價人均只需$950，一大班朋友去玩值得考慮。

船型分兩種，包括船河常見的基本西式遊艇，想更加IG-able，可加$5,000升級法國雙體帆船LAGOON 450F，全長約14米，共有多個曬太陽及休憩空間。最吸睛是船頭兩張魚網床，直透海面，感受到陣陣海風及浪花，如在海上漂浮一樣，既刺激又舒適，更是船上最值得影靚相的打卡位。

▲ 船頭有兩個網床及小座位，看海景觀最佳，打卡一流。（張頌婷攝）

極致奢華遊船河

帆船本身已像一間酒店房間，設有3間睡房，玩到累也可小睡休息。洗手間連浴室也算寬敞，游完水沖身更為方便。另外亦設開放式廚房，可安排廚師上船即席燒烤，享用豐富的烤肉午餐。室內的冷氣休憩空間反而不算大，坐得帆船，當然要走到甲板上，好好享受日光浴。船頭除了魚網床亦有梳化，在駕駛艙前亦設躺椅，大量空間任坐。

航行路綫可按個人喜好選擇地點，由船長帶領遊歷香港海上靚景，如港島南區淺水灣及南灣、西貢清水灣，甚至南丫島等，並能安排登岸漫步沙灘。帆船速度不算高，由銅鑼灣避風塘出發至石澳大浪灣，需時一小時左右，行程穩定不會太搖晃。船上亦備有充氣滑水道、充氣浮墊、香蕉船及滑水等水上體驗活動，到達目的地後可跳進水中降降溫。

難得登上豪華遊艇，當然不能「頹吃」魚蛋燒賣、菠蘿腸仔等食物，The Mira可提供遊艇私人派對的送餐服務，種類多達80款，由海鮮、肉類、素食和甜品均一應俱全，可因應參與人數安排合適套餐，在船上也能吃到酒店級美食，價錢由$4,880起。

▲ 極致奢華庭園套房的客廳呈長方形，推門出外是露台。（張頌婷攝）

2,000呎總統套房

遊完船河直接回酒店Check in，2人套票中的極致奢華庭園套房，為酒店總統級數套房，面積足1,862呎，設一張特大雙人床、特大客廳及可容納8至10人的飯廳，亦有一個280呎的露天庭園，極為浪漫豪華。

另可選尊貴白金庭園套房，雖然房內面積較細，只有1,119呎，但庭園則有635呎兼有戶外按摩池，格局亦更加私密。8人套票則包兩間套房100，亦有764平方呎，甚為寬敞；而20人套票則有8間城景客房。

免費雞尾酒及遊樂場

為延續船上派對氣氛，套票亦包酒店露天酒廊Vibes雞尾酒一杯。這個Happy Hour秘點向來人氣鼎盛，大量的戶外座位加上植物及流水點綴，仿如城市綠洲。雞尾酒選擇豐富，除了主打夏威夷風格的Tiki雞尾酒，亦有充滿熱帶風情、用上新鮮水果如菠蘿、椰青製作的酒款，其招牌之作則將經典雞尾酒變奏，加入果汁更易入口，值得一試。

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住客更能進入Mira Wanderland環球樂園，部分客房改建成如Party Room一樣的遊戲房，有乒乓球、足球機、Switch遊戲機、模擬賽車以及密室逃脫體驗等，大小朋友都能重拾童心盡情玩樂！

另外，入住期間酒店餐飲享有8折優惠，MiraSpa自選香氛水療療程亦有8折，推介南瓜香氛水療呵護120分鐘療程，當日可使用無邊際泳池一小時及無限次使用健身中心及水療設施，暢玩一天後好好叉電。

Seacation暢玩海陸度假之旅

地址：尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong

預訂或查詢：2315 5605

房價：2人派對$18,800起、8人派對$16,800起、20人派對$19,000起

記者：張頌婷