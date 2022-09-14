【走私物品】東龍洲快艇檢逾30箱疑走私物品　海關搜索2名墮海男子

▲ (新聞處提供)

海關昨日 (14日)偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，在截獲的快艇上檢獲超過30箱懷疑走私物品，包括活龜、手提電話、藥品及其他電子產品，估計市值約80萬元。



海關昨日晚上在東龍洲對開海面進行反走私行動，期間發現兩艘沒有開啓航行燈的可疑快艇駛向香港東面水界，海關人員隨即展開行動，並截停其中一艘快艇。快艇上兩名男子跳入海中逃避拘捕；另外一艘快艇則高速駛離香港水域。海關人員亦立即聯同海事處、消防處及水警到場搜索2名墮海男子。



走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐