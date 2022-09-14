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【冷氣禁忌】冷氣變涼急調低溫度原來是錯　日本節目教一招2分鐘慳電又涼快

休閒消費 17:54 2022/09/14

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冷氣不夠涼，急調低溫度原來錯！

今天日間最高氣溫約36°C，炎炎夏日，放工回家第一個指定動作，必定時按下冷氣的按鈕！相信大家都試過即時調低溫度，以最短時間快速降溫，但原來這個動作不但增加電費，更不是最快捷調低溫度的方法。

日本節目分享了一個既省電，又可以在短短2分鐘快捷變涼的妙法。

節目中進行實測，先在房間錄得36°C高溫，隨後調節冷氣至18°C最低的溫度，經過實測後發現過程需要約7分鐘時間降溫。之後節目組人員測驗了另一個方法，就是將風量調至最大，就算保持溫度在28°C，身體大約2分鐘後便感到降溫。

這是因為冷空氣會積在下方，熱空氣往上升。當風量增強後，冷空氣就可以對流，於是快速降溫；而且只提高風量的話，更可以省電費。

實驗證明原來風量是冷氣降溫的最大關鍵，而非調節溫度，並且更可以節省電費，一舉兩得。

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3招更涼更慳電

除了將風量調到最大，日本大金冷氣還分享3招開冷氣時更涼更省電的方法：

1. 調整風向解釋溫度不平均問題

2. 利用風扇將冷風傳到更遠的地方

3. 利用風扇降體感溫度

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睡覺吹風扇可脫水

另外，有日本醫生指出，睡覺時千萬不要將風扇吹向自己，否則只會令人愈睡愈覺得累。

醫生解釋即使用微風都會降低體感溫度，令人覺得寒冷從而消耗更多體力，還可能會導致脫水、阻礙皮膚呼吸和血液循環變差。

為了保持室內空氣流通，最好將風扇面向牆壁，形成對流。而且風扇吹出的風可以藉著牆壁變得柔和，避免冷風直接吹向身體，提升睡眠質素。

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責任編緝：馮雪怡

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