【美食速報】戶戶送x少爺啤酒廠推限定啤酒套裝　聯同30間餐廳推出啤酒節限定菜單

▲ 戶戶送夥少爺啤酒廠共慶啤酒節。（圖片由品牌提供）

又到了一年一度的慕尼黑啤酒節，喜歡去旅行及體驗不同國家文化的香港人不能錯過！今個9月，戶戶送將聯同本地酒廠少爺啤推出獨家限定啤酒套裝，將德國慕尼黑啤酒節的熱鬧帶到來香港！除了暢飲地道啤酒外，當然少不了各款滋味下酒菜。是次活動，戶戶小廚更聯同30間餐廳夥伴推出啤酒節限定菜單！

是次戶戶送聯同本地酒廠少爺啤推出的獨家限定啤酒套裝（四枝裝），有1842 Island Imperial IPA 及Classic Pale Ale兩款人氣啤酒供客人選擇，啤酒迷萬勿錯過！1842 Island Imperial IPA充滿烈酒風味，專為喜歡濃烈酒香的人而調製，啤酒花辛辣強烈之餘，滲有淡淡花香和清爽味道。花果香調的Classic Pale Ale結合果香、花香和辛香，搭配多種啤酒花。

限定啤酒套裝將於9月17日至10月3日在戶戶小廚平台獨家供應。

同時，戶戶小廚聯同30間餐廳夥伴推出啤酒節限定菜單，一同享受此啤酒盛會。凡訂購滿HK$150將可獲贈特別版戶戶送啤酒開瓶器，參與是次啤酒節活動的30間餐廳夥伴，分別遍佈西營盤、鰂魚涌、九龍灣、屯門、葵青、美孚、 將軍澳和香港仔8間戶戶小廚。

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責任編緝：蕭雅文