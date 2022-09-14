【美食速報】英國健康果汁品牌登陸香港　五款無添加100％鮮搾果汁登場

▲ 英國健康果汁品牌 innocent天真，推出五款果汁。（圖片由品牌提供）

源自英國的健康果汁品牌innocent天真由英國成功達陣，「搾到嚟香港」，更帶來了五款原汁原味的鮮搾果汁果昔予香港人，每款都是100％水果新鮮榨取，純天然、無濃縮、無添加，有益健康又好味！

「innocent 天真」 今次帶來了五款果汁果昔，選用來自世界各地的上乘水果，例如來自歐洲可持續果園的士多啤梨及有芒果王稱號的阿方索芒果等。品牌指五款100%鮮果榨製的果汁果昔都是純天然、無添加、無濃縮。每支都是新鮮入瓶、直送到港，保留著最有營養的果肉精華，蘊含豐富維他命及纖維。

五款包括橙汁、蘋果汁、士多啤梨香蕉果昔、芒果熱情果果昔、及蘋果奇異果青檸果昔。橙汁用上100％巴西甜橙並新鮮壓製，無濃縮無添加。粒粒酸甜清爽，充滿著維他命C。蘋果汁則用上1.5個蘋果壓製，清爽、天然、甘甜，並且沒有額外加糖。士多啤梨香蕉果昔使用西班牙的士多啤梨，並與香蕉融合在一起，再以青檸的清爽果香平衡甜度。芒果熱情果果昔則用上芒果之王阿芳素，及厄瓜多爾熱情果。最後，蘋果奇異果青檸果昔，用上蘋果、菠蘿、柑橘，及奇異果。

「innocent 天真」將心意用行動回饋予社會及地球，於2004年成立「天真基金會」（innocent foundation），並將全球10％利潤捐予不同的慈善機構，協助解決全球飢餓問題。環保方面，品牌以可持續性作考慮，為有需要的社群及地球環境出一分力。飲住嘆果汁的同時，大家可以為綠色地球加油。

五款果汁果昔現已登陸指定香港百佳店舖、FUSION、INTERNATIONAL、TASTE x FRESH、TASTE、FOOD LE PARC、指定香港惠康及其特色超市、Market Place by Jasons、HKTVmall、pandamart 及指定零售店。

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責任編緝：蕭雅文