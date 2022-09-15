城大獲美國專利數目連續6年全港第一　透過HK Tech 300成功授權75項專利及技術

香港城市大學（城大）再度入選美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學排名，在2021年全球位列第29位，較上一年度上升22位，亞洲排第7，創歷年最佳排名；亦是連續6年排名本地大學首位。



城大在校長郭位教授的領導下，以「教研合一」的理念辦學，與國際一流大學看齊。截至2022年8月，城大已在全球申請逾1,250項專利技術，當中701項已獲批准授予專利。城大過去數年在知識轉移方面的收入亦增加三倍，成績斐然。

郭校長說：「城大透過推動尖端科研成果和舉辦多項創新創業計劃，產生協同效應，成為全球最具創新力的大學之一。我們會繼續加快創新步伐，為社會作出更多貢獻。」



HK Tech 300促進城大知識產權及技術落地轉化



為年輕人提供多元化的教育及自我增值機會，同時將大學的研究成果及知識產權轉化為實際應用，城大在2021年撥款5億港元推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」，投入的資金及規模均是亞洲區內大學之首。HK Tech 300至今已有超過360支初創團隊獲得10萬港元種子基金；超過70間初創公司各獲批出最高達100萬港元的天使基金投資。透過HK Tech 300，至今已有多間初創公司及團隊與城大簽署了75項專利/技術授權協議，把城大的知識產權和技術，應用到他們的科創產品和服務當中。



可作多種檢測用途的芯片技術



機械工程學系講座教授呂堅教授、材料科學及工程學系副教授李揚揚博士、機械工程學系博士後周彬斌博士，及材料科學及工程學系博士生沈君達，共同研發了名為「金屬結構及用於金屬結構的表面處理的方法」的專利技術（美國專利號碼：US11,053,605）。團隊基於此技術進一步開發了基於超靈敏表面增强拉曼光譜（Surface-Enhanced Raman，SERS）的新型SERS芯片，可用於檢測食品安全、危險品，及早期篩查疾病等場景。



團隊創立了路馬特有限公司，並成功獲得了HK Tech 300天使基金。他們希望通過提供高性能、低價格的SERS芯片，令此技術在政府食品及藥品管理機構、實驗室和檢測中心得到更多的應用，甚至將SERS技術帶到千家萬戶。

▲ 城大機械工程學系講座教授呂堅教授（右）及材料科學及工程學系博士生沈君達（左）。

▲ MOVE IT MOVE IT LIMITED創辦人吳浩鏘。

更強、更環保的超級竹材



機械工程學系教授陸洋教授及客座助理教授范蓉博士則一起研發了一款新型的材料科學專利技術（美國專利號碼：US11,059,198），並夥拍博士後JamesUtama Surjadi博士及研究助理王家鴻成立了超竹有限公司（超竹），並先後獲得HKTech 300種子基金和天使基金。



超竹運用此技術設計出先進和強化的竹材料Super Bamboo™。此材料的強度比一般天然竹材高出超過三倍，按材料的密度比例計算，它的強度甚至比工業用的鋼材料和鈦合金還要高。它在製作過程中無需使用膠水，亦不會釋放甲醛和有毒化學物。Super Bamboo™ 的可塑性極高，可用於製造傢俬、建築行業、汽車生產，甚至航天工業。



結合人工智能與搬運服務



電腦科學系副系主任CHAN Antoni Bert教授及張琦博士共同研發了辨識及數算物件的專利技術（美國專利號碼：US11,048,948）。MOVE IT MOVE ITLIMITED（MOVE IT MOVE IT）創辦人吳浩鏘雖然並非城大學生或校友，但憑藉把此技術應用到他的智能物流平台，成功參加HK Tech 300，並同樣先後獲得HK Tech 300種子基金和天使基金。



個人客戶使用該公司具人工智能家具識別技術的流動應用程式掃描需搬運的物品，系統就會自動生成庫存清單，將報價流程標準化及電子化；企業客戶亦能透過此程式對車隊進行追蹤管理、網關支付、訂單排程分配、實時信息互通、司機表現管理等服務。

▲ （左起）城大機械工程學系陸洋教授、研究助理王家鴻、客座助理教授范蓉博士，及博士後James Utama Surjadi博士。

▲ 思迪教育科技有限公司創辦人、城大管理學系校友趙芷琪小姐（左起）及其團隊成員。

把擴充實境科技融入STEM教學



創意媒體學院教授傅紅波教授與另一研究人員一起研發的擴充實境技術（美國專利號碼：US11,087,561），則由管理學系校友趙芷琪與其初創團隊成員加以應用，並成立了思迪教育科技有限公司（思迪教育）。他們同樣先後獲得HK Tech 300種子基金和天使基金，以支持其初創公司發展。



思迪教育致力把STEM（科學、技術、工程及數學）教育與擴充實境科技融入傳統教育行業，建立全新學習應用程式。團隊目標讓校內學童的學習過程變得更富趣味，及將內容變得更易掌握，令科學教育更具效率。

了解更多城大專利：https://bit.ly/3cY8mrq

(特約)