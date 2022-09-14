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【防疫措施】陳振英：本港入境政策與新加坡「無得比」　放寬至「0+7」亦無吸引力

政治 17:59 2022/09/14

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金融界立法會議員陳振英。（資料圖片）

本港於11月舉辦金融科技高峰論壇，新加坡同期舉行金融科技節。立法會金融界議員陳振英認為，本港入境政策與新加坡「無得比」，即使放寬至「0+7」亦不會有吸引力，倘港府不再推出政策，香港金融中心地位被受挑戰。

陳振英今早接受電台節目指出，按香港的規定，現時出席活動時都佩要戴口罩，參加者去餐廳、酒吧，會議之後參加活動，均有限制，入境之前亦要做核酸及進行醫學觀察；反之，新加坡很早時間已全面開放：「有些商界朋友近日去新加坡開會，當地已經回到2020年初疫情未發生之前水平，就算香港現在放開某部份措施，相信都未必會令人覺得可以和新加坡比較。」

陳振英估計，金融科技高峰論壇的實體活動，吸引力「相當麻麻」，相信有知名人士參與，或以網上形式參與。他說，兩地活動相當類同，希望吸引全世界金融科技公司來港討論未來發展，又提及新加坡最近推出人才輸入計劃，針對性吸引高端人才：「可以看見他們競爭方面絕不留手，如果香港繼續不做些工作，我相信都是對著我們金融科技的發展及金融中心的地位，進行挑戰。」

對於特首李家超昨指，香港競爭力上仍然有優勢，陳振英認為李家超所言是事實，因為香港有大灣區在背後，金融科技亦有更大市場。但他認為，香港必須有更長遠的措施，吸引人才企業來港，「並不是只是參加一個活動，就代表兩地競爭力有差距」。他指，如果特首在10月的施政報告能夠吸引企業和人才資金的政策，例如稅務優惠、提供土地，短期而言香港是輸，但長遠而言，則可贏回金融科技的企業及人才。

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記者：陳葆琳

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