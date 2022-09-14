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【美食速報】四款紐西蘭製造甜筒登場　限定價HK$38入手流心朱古力甜筒

休閒消費 18:22 2022/09/14

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Meadows全新四款紐西蘭製造甜筒登場。（圖片由品牌提供）

雪糕控及流心控要留意了！Meadows推出全新流心及甜筒系列，以紐西蘭製造，採用新鮮牛奶和鮮忌廉製成，筒身鬆脆，無添加色素、人工香料或防腐劑，即日起至22日期間，大家均可以優惠價HK$38入手一盒4支的雪糕筒，大家不要錯過！

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紐西蘭製造的Meadows甜筒有頂花設計，撒上朱古力粒或花生粒配料，增添香脆口感。另外亦無添加色素、人工香料或防腐劑，大家可以食得安心。Meadows甜筒系列備有兩款流心口味，包括：流心三重朱古力甜筒和流心薄荷朱古力甜筒，雪糕內注滿了流心朱古力，更富口感。

另外還有兩款經典口味包括忌廉曲奇和雲呢拿口味甜筒，一盒有四支，大家還可以優惠價HK$38於全線惠康超級市場、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba、Oliver’s The Delicatessen選購。

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責任編緝：蕭雅文

 

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