【睡眠健康】研究指睡眠不足影響精子　遲過11時入睡精子質量下降

▲ 晚睡可令男性造精功能異常！醫生警告：每日至少睡7小時。

都市人夜生活豐富，經常熬夜，但是熬夜對身體造成的危害不容小覷。有生殖科醫生警告，若晚於晚上11點睡覺，會影響荷爾蒙，男性可導致造精功能異常。

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台灣生殖醫學博士朱伯威醫生在Facebook專頁分享，常有病人詢問備孕時可以先做的身體調整，醫生首要建議「好好睡覺」，並解釋睡眠對男性的重要性。他指出，睡眠對精蟲健康有莫大影響，原理是睡眠會透過中樞神經系統中的「視交叉上核（suprachiasmatic nuclei）」構造，調節身體。一旦睡眠出現問題，會破壞身體的「晝夜節律性」，令一些賀爾蒙包括雌激素、黃體素、雄性素的分泌紊亂，進而導致女性排卵、男性造精功能方面的異常。

睡不好影響精蟲活力

醫生引用Fertility and Sterility文獻，指其中有大量研究發現，睡眠品質不佳包括晚睡、少睡、晝夜顛倒等習慣，對於男女都有負面影響。男性若睡不好，會令精蟲的數量、活動力、型態異常率等，都將受到負面影響。

朱醫生再根據世衛組織在2021年最新公佈的「精液檢查標準」，顯示精液體積應有1.4ml、濃度1600萬/ml、總活動量為42%、前向運動30%、正常型態4%。若男性體檢表現低於上述數值，就要留意精蟲健康問題。

勿遲於晚上11點休息

醫師建議，無論男女，每日需睡7-8小時，且盡量不要晚於十一點休息。尤其是計劃備孕的夫妻，若雙方因為工作型態而難以避免「晝夜顛倒」，最起碼可由男方力所及地調整作息。 參考以下5個好習慣，可以幫助每晚都睡得好：

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責任編輯：羅嘉欣