  • 32°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【睡眠健康】研究指睡眠不足影響精子　遲過11時入睡精子質量下降

健康 18:48 2022/09/14

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

晚睡可令男性造精功能異常！醫生警告：每日至少睡7小時。

都市人夜生活豐富，經常熬夜，但是熬夜對身體造成的危害不容小覷。有生殖科醫生警告，若晚於晚上11點睡覺，會影響荷爾蒙，男性可導致造精功能異常。

最新影片：

台灣生殖醫學博士朱伯威醫生在Facebook專頁分享，常有病人詢問備孕時可以先做的身體調整，醫生首要建議「好好睡覺」，並解釋睡眠對男性的重要性。他指出，睡眠對精蟲健康有莫大影響，原理是睡眠會透過中樞神經系統中的「視交叉上核（suprachiasmatic nuclei）」構造，調節身體。一旦睡眠出現問題，會破壞身體的「晝夜節律性」，令一些賀爾蒙包括雌激素、黃體素、雄性素的分泌紊亂，進而導致女性排卵、男性造精功能方面的異常。

睡不好影響精蟲活力

醫生引用Fertility and Sterility文獻，指其中有大量研究發現，睡眠品質不佳包括晚睡、少睡、晝夜顛倒等習慣，對於男女都有負面影響。男性若睡不好，會令精蟲的數量、活動力、型態異常率等，都將受到負面影響。

朱醫生再根據世衛組織在2021年最新公佈的「精液檢查標準」，顯示精液體積應有1.4ml、濃度1600萬/ml、總活動量為42%、前向運動30%、正常型態4%。若男性體檢表現低於上述數值，就要留意精蟲健康問題。

勿遲於晚上11點休息

醫師建議，無論男女，每日需睡7-8小時，且盡量不要晚於十一點休息。尤其是計劃備孕的夫妻，若雙方因為工作型態而難以避免「晝夜顛倒」，最起碼可由男方力所及地調整作息。參考以下5個好習慣，可以幫助每晚都睡得好：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
10:25 2022/09/02
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
【睡眠習慣】關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累　醫生：打斷睡眠或傷害大腦
14:46 2022/08/26
【睡眠習慣】關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累　醫生：打斷睡眠或傷害大腦
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
17:58 2022/08/01
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士

你可能感興趣

【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
10:25 2022/09/02
【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截
【睡眠習慣】關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累　醫生：打斷睡眠或傷害大腦
14:46 2022/08/26
【睡眠習慣】關鬧鐘繼續睡反愈睡愈累　醫生：打斷睡眠或傷害大腦
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
17:58 2022/08/01
【改善睡眠】研究指日睡不足7小時死亡率高兩成 營養師分享8招助睡眠貼士
健康問題 備孕 雌激素 醫生 台灣 Facebook

最高瀏覽

【不知自愛】墮胎高達47次「摸兩下就流產」　孕婦大出血急送院不治
17:34 2022/09/13
【不知自愛】墮胎高達47次「摸兩下就流產」　孕婦大出血急送院不治
【食用安全】沙田連鎖米線店天降老鼠　店員一腳踢走嚇呆食客
17:19 2022/09/13
【食用安全】沙田連鎖米線店天降老鼠　店員一腳踢走嚇呆食客
【歲月痕跡】52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照　雀斑皺紋現形大方認更年期問題
18:40 2022/09/13
【歲月痕跡】52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照　雀斑皺紋現形大方認更年期問題