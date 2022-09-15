【夫妻之道】曾展章妙論與大姐明凹凸夫妻關係　叱咤廣播界40年悟出職場免炒秘笈

▲ 曾展章自言，人不風流枉少年，但風流總被雨打風吹去。位高權重，點到即止。他說自己在《勁歌金曲》時認識大姐明，大家工作崗位不同，很多時自覺地分開少少。

人稱「橋王」的曾展章（Samuel），除了香港電台，其履歷足遍布各大電台和電視台，更被譽為香港第一位電視廣告營運大師。「又不用說是橋王，我只時常勸同事，別用老辦法解決新問題。做員工要為公司創新，做老闆得為自己創業。」那退下火綫後，又對退休生活有何創見？

於2018 年，曾展章以62 歲退休之齡，跟香港有線電視娛樂有限公司（有線電視）的關係總算告一段落。然而，在任職執行董事期間，對曾有網民以「連希特拉都cut 唔到有線」來諷刺的事情，又如何看待呢？

他說：「那件事不到我管，但錢和形象，你又會怎選擇呢？無計架喎。」確實，網民諷刺終止不到的是有線寬頻服務，非有線電視，不過兩者業務確有剪不斷理還亂的關係。而曾展章獨上「五台山」40 年，何嘗不是跟無綫、商台、有線、新城和nowTV 有着千絲萬縷的關係？

站在天地最前綫

1979 年他以非香港大學畢業生加入電視廣播國際有限公司（無綫）的國際業務部，首項任務已充滿挑戰性，是與文匯報聯合代理中國傳媒的海外廣告業務，包括中央電視台等。

▲ 1986年生於香港，1980年以優異生畢業於香港樹仁學院工商管理系；1976年加入麗的電視做信差；1979年加入無綫任職國際業務部；1996年出任商台製作有限公司董事總經理，後來請辭轉到有線電視。2005年獲委任有線電視及有線新聞速遞總經理，2009年成為有線電視執行董事兼總經理，2018年正式退休。（黃建輝攝）

「我大半生站在天地最前綫，讓我學會不要用老辦法來解決新問題。就像開始時，無人教我怎樣去賣 CCTV-1 的廣告……」

在當時尚在發展中的地方他抱着「為何不」的心態北上，終為中央電視台成功引入一個報時贊助，後部門停運，他被調職到營業部，專責翡翠台電視廣告業務後，他也開始參與公司之大型節目統籌工作，如《勁歌金曲頒獎典禮》、《龍鳳呈祥賀台慶》等，反而讓他獲益不少。

「原來打工創新是不怕老闆鬧的，而且老闆不夠膽炒你，因炒了後，無人夠膽替他創新，更何況輸極有個譜，很多時我也是糊裏糊塗幸運地過關。」

1991 年2 月職銜是翡翠台高級營業經理的他，以約滿為由離開無，他坦言：「我頭上兩三個老闆已走晒，舊一輩高層都已換人，我留在哪裏做甚麼？不如出去闖，發覺原來世界咁靚嘅！」

從此，他身兼多職，除了開個人公司，與國家統計局成立中國市場資訊（國際）有限公司，亦擔任九倉市務顧問，成功競投收費有線電視的牌照……當然還有一段鮮為人知的小插曲，盡顯他在廣播界「橋王」之地位。

▲ 與趙應春（左）有線新聞前執行董事為有線電視領軍，右為九倉置業董事局主席吳天海。

「那時跟甘國亮熟稔，在我離開商台時（1996年），也因角色利益衝突，我不用真名幫他做節目。他在新城做台長時，天天見他很憂鬱很苦惱，經常問我兩條電台頻道新城997 和精選104 應怎搞才好。我便跟他說：『兩條娛樂台，一條就夠啦，你同俞琤爭，你搞佢唔掂架！開一條24 小時財經新聞台吧，不用擔心，以李嘉誠地位，有邊個唔想幫襯，跟李家拉上關係做生意呢？』我幫他編好Schedule（流程）和做埋Forecast（預測），看完後叫我一起去見見李家，讓他們聽聽想法。」

幾日後，甘國亮約他與「紅籌之父」梁伯韜與霍建寧見面，他再解釋一遍，二人異口同聲說：「得喎，Samuel。」兩日後就決定以他的藍本改方向，並給他一筆非常可觀的酬金。

2001 年2 月5 日，精選104 改台號為新城財經台。「坦言這是旺財不旺丁的方法，我的大原則是只要合法，不要怕輸，而好多時只因為我敢做別人不敢的。」

▲ 老夫老妻，一凹一凸，二人想法一致。（圖片：受訪者提供）

一直一橫一凹一凸

1996 年，曾展章在商台當董事總經理，負責廣告創作及製作，後因政府批准有線電視業務而請辭。由05 年到09 年，視由總經理晉升至執行董事兼總經理，對營運方式自有他一套「一直一橫」見解。

「收費電視和免費電視的分別，其實可以好簡單。免費電視『直向』，而收費電視『橫向』的，前者跟廣管局指示而排，後者因頻道無限（可任易開台），而每一種節目類型開一條台，不愁沒題材。」

直至2018 年，年屆退休之齡，得從最前綫退下來。他深知自己是不能閒着的人，早於退休10 年前，已計劃好給自己寄託，就是出版達175萬字的《華夏歷史年表筆記》，而他以「LonelyGame」來形容這源自他年少時讀歷史書中最廉價的嗜好。

「年紀愈大，是不會找不到人跟你一起去玩，而每個人的興趣不外乎琴棋書畫那幾樣。」

▲ 1957年拍攝的照片，他明言曾父是寒酸書生，家境不富裕，最大娛樂是看父親買給他的《唐詩300首》，「更要我們熟背《長恨歌》。」（圖片：受訪者提供）

相比以前今天的他清減不少，他說：「以前返工7 點起身食早餐，一日三餐加應酬，都唔算肥，只係少少『生意人』體形。現在我老婆（林建明）叫我這種做18：6，9 點起身，1 點食晏，7 點晚飯，6 小時內食晒當日飯餐，唔覺意食少一餐，原來這是一種減肥方法。其實我無興趣減肥，也不戒口，依舊大魚大肉，晚晚在書房邊為《華》修訂，邊飲威士忌，一星期喝1 枝，有時是Lonely

Drinker，有時跟一班朋友喝啤酒，Happy Hour還是會有的！」

原本抱着「開開心心，隨遇而安」的退休心態，2019 年因妻子「勒令」要年內完成《華》，他即快馬加鞭……

他跟妻子一起37 年，女方曾透露二人墮入愛河緣於一次《蝦仔爹哋》（林建明演「大白鯊」一角）到內地為新酒店做宣傳時，無意中被男方的笑容迷倒而開始。今年是兩口子結婚29 周年，多年來屢傳婚變，今天男方這樣解說他倆的關係：

「人不風流枉少年，但風流總被雨打風吹去。位高權重，點到即止。我在《勁歌金曲》時認識她，大家工作崗位不同，很多時自覺地分開少少。我們關係一凹一凸，懂得互相遷就，也因無兒無女，大家相依為命，慶幸不用為經濟問題而傷腦筋。」

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其後並以辛棄疾《永遇樂．京口北固亭懷古》一詩來回應。大抵，真正風流倜儻的男士，就是找到一位能與自己看細水長流的人，而二人也甚有默契地囑咐對方，萬一有病須搶救，別要對方插喉，好讓對方有尊嚴地離開，只因2016 年，二人曾經歷林偉照（林建明兄長）的離世過程。

「在他最後的5、6 年，需要在安老院療養，我們經常探他，替他剪指甲，他說話已不清晰。到最後要入醫院，醫生為他插喉，即使他不能講話，我們都感覺到他的痛。當一個病人知道痛卻不能表達，那刻我們都懂得死不可怕，長期臥床才最可悲。若對方有事，不要替我們插喉，讓我們安然離去。」

記者：黃鑑江

場地提供：四季菊日本餐廳