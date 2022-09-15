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【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚

保健美顏 09:56 2022/09/15

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96歲英女王靠一款開架保濕霜護膚。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前離世，連日來世界多地都有弔唁活動。回顧英女王生前亮相，總是神彩飛揚，縱然有皺紋，但臉上卻不留斑。其實女王自有一套保養心得，而她愛用的護膚品，更非貴價品牌，而是來自英國的一個開架品牌「Cyclax」，非常貼地。

最新影片：

1. 簡單護膚減少化妝

英女王愛用的護膚品，大部分是來自英國一個開架品牌「Cyclax」，其中保濕霜價值14元美金（約港幣$110），而此品牌亦多次獲得英國皇家認證。英女王出席公開活動前一晚，習慣在臉上敷保濕霜來補水。而除了出席公眾場合，英女甚少化妝，以減少肌膚負擔。

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2. 注重防曬避免肌膚老化

英女王注重防曬，會盡量避免在太陽底下暴曬。無論在室內外，英女王都會塗上防曬品，外出時會穿長袖，並撐傘遮陽，多重阻擋紫外線，減慢肌膚老化。

3. 獨特走路秘訣

英女王御用醫生Mosaraf Ali曾建議一個有助把背部挺直的簡單運動，就是以站立或坐下的姿勢，幻想有人把你的頭部往上拉般，保持頭部伸直，把肩膀固定在一個舒適位置中，再把下巴抬起，直到可以感覺到頸部和肩膀肌肉放鬆。而英女王也有獨特行路秘訣，當她步行時會保持抬頭挺胸，快步行走，以改善駝背及腹部贅肉的問題。

4. 良好作息適當運動

英女王固定每晚11點前入睡，第二天早上7點30分起床，維持早睡早起。而她亦有固定運動，如騎馬、帶愛犬散步，每天更會堅持做30分鐘拉筋健身運動。

5. 飲食均衡攝取適量蔬果

英女王每星期會選一日做蔬果日，只會吃水果和蔬菜。另外，她也會飲用特調排毒蔬果汁，成分包括薑、西芹、蘋果、紅蘿蔔，同時會攝取足夠蛋白質。

點擊睇英女王8個飲食營養貼士：

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責任編輯：羅嘉欣

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