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【Crostini結業】海關高度關注暫接獲一宗投訴　已成立專責隊伍跟進事件

社會 19:16 2022/09/14

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海關貼上告示協助受影響客戶。(梁偉榮攝)

連鎖西餅店Crostini昨晚(13日)突宣布全線結業，不少已購買餅券或禮券顧客未能換取有關產品。香港海關表示，截至今日(14日)下午5時，海關暫接獲一宗有關該連鎖餅店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。

海關指，高度關注事件，已成立專責隊伍作出跟進，會繼續密切監察情況，而海關人員今日亦到Crostini分店貼上告示。如發現有商戶違反《商品說明條例》（《條例》），海關會採取執法行動，又呼籲已經購買相關連鎖餅店餅券或禮券的顧客，盡快聯絡海關，接獲市民投訴後海關會馬上根據資料展開調查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買餅券或禮券時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：蘇文軒

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