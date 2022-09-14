【非禮兒子】前警員涉迫兒子手淫案　陪審團裁定猥䙝等4罪名成立還押10月初判刑

48歲前警員涉於兒子10歲至12歲讀小五至中一時，涉於住所在兒子面前播放色情影片及手淫，並要求兒子一同手淫，兒子拒絕後又以藤條及刀指嚇威迫就範。案件於高等法院經審訊後，7女2男組成的陪審團今(14日)退庭商議近8小時後，裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪名成立。法官押後至10月6日判刑，索取被告心理及精神報告。

被告F.S.L（48歲，無業），被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。控罪指，被告於2016年及2018年，3次向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及3次煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。交替控罪則指，被告於同時同地，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

7女2男陪審團以大比數裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥 褻行為罪及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪 名成立，餘下控罪均不成立。

7女2男陪審團以大比數裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥 褻行為罪及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪 名成立，餘下控罪均不成立。涉及控罪為X指於2018年被告正在看足球賽事時發生之事件，以及於澳門酒店迫其手淫。

控方於庭上指出，指被告於2020年5月15日被革職，同年7月初被捕。控方指被告另涉兩案將於9月在區域法院處理，包括涉及不誠實罪行，被告將承認25項控罪，另案則涉對所看管兒童忽略，屆時將進行答辯。控方透露本案事主X不願再提供創傷報告，控方表示會再向X或其母查詢，明早(15日)再向法官交代。法官則先索取被告精神及心理報告，被告還押至10月6日判刑。

控方早前開案陳詞指，被告於1998年至2019年任職警員，與妻子於2006年結婚，同年底誕下X，被告與妻子現已離婚。



X指被告小一起開始教導他手淫，並吩咐他不可告知他人。及至2016年某日，當時10歲的X與被告在家，被告透過電視播放色情影片及於X面前手淫，並要求X一同手淫，X拒絕。被告自此每星期均作相同要求，及至被告第三度播放色情影片時，X才答應要求開始手淫。控方指被告於翌年開始幾乎每天要求X手淫，甚至會帶X到商場洗手間，要求與X一同手淫。被告曾向X直播與妻子行房的片段， X形容片段變態猥瑣，翌日被告問X「我尋日雄唔雄武啊？」。

及至2018年某日，當時X約12歲，X拒絕手淫後，被告以藤條指嚇X，X就範，被告亦在旁一同自慰。同年12月某天，被告與X觀看足球賽事期間，將正在睡覺的妻子反鎖於房間，並播放色情影片及要求X手淫。X拒絕，被告遂以被套將X套住，並取刀威嚇，X受驚下就範。



同年12月28日，被告於澳門一酒店房間內，在X面前播放色情影片及手淫，X指形容被告的呻吟聲如「雞叫」。 X於錄影會面中提及，被告曾於成功遊說姨媽借錢後，為慶功而帶他到商場洗手間自瀆。控辯雙方承認事實指，X案發後被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症，自小有隱藏式陰莖。社署於2019年3月就事件報警，警誡下被告稱「我無做過」。



辯方盤問X時指直播事件是發夢，X不同意。X承認辯方所指經常於父母紛爭下「夾在中間」，惟X否認因母親及外婆的說法而討厭被告，並受指使而誣衊被告。被告沒有出庭自辯，庭上播放被告錄影會面紀錄，被告否認曾於X前播放色情影片及自瀆，強調沒有觸摸X下體，指X有隱藏式陰莖，即使X伸手入褲管「搲痕」，被告亦會罵他。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧