【開學難題】孩子返學心散難應付功課　醫生媽媽5大錦囊︰今天的事今天做

▲ 開學半個月，小朋友和媽媽們都要面對蜂擁而至的開學通告和功課，定必十分忙亂。

轉眼開學半個月了。孩子暑假時「玩到創晒」，未能收拾心情；而媽媽們面對蜂擁而至的開學通告和功課，也十分驚慌。究竟如何乾淨利落地運用時間、減少混亂呢？基本宗旨是「今天的事今天做」。把要填的回條、要寫的信、要交的錢，立刻處理好，千萬不要拖延；並拍照或列印留底，供隨時翻閱。一收到校曆，就把重要日子輸入行事表，如考試周、運動日、家長日等。

至於孩子，也是「今天的事今天做」。功課要在當天做好；如果有份一星期後才交的功課，也該盡量在首天完成，否則明日又有明日的工作，愈延遲就愈容易忘記，臨交功課前定必手忙腳亂。

許多媽媽埋怨，孩子做功課時經常有粗心錯誤，認為他們錯在專注力不足、「心散」。其實，所有孩子都會粗心大意，作為媽媽必須體諒和有耐性，不斷地提醒、不斷地改正；待他們長到一個歲數，問題就會逐漸改過來。

如果某些科目遇上困難，例如孩子跟不上英語而家長又不諳英文，那就去找外援吧！有些母親卻心急想孩子「超前」，剛開學就進行各式補習，還要報讀高一班的程度。孩子要適應上學和功課已經很刺激勞累了，再有超前補習班，豈非百上加斤？不管多聰明的孩子也不能一步到位，要慢慢來。

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眾所周知，我家的孩子沒有補習。開學頭一個月，先盡量減少課外活動，讓她們專心享受開學。早睡早起，縮短看電視和上網時間；下個月才慢慢增加興趣班，循序漸進。只要把作息和衣食住行安排妥當，孩子上學沒有顧慮，讀書才可能有進境。

當真的被孩子逼得喘不過氣來，媽媽就要休息一下，例如讓孩子上網一會兒，媽媽趁機鬆弛偷懶。千萬不要與孩子同歸於盡。有些家長，甫開學就一萬個投訴：投訴通告沒有統一處理，要兼顧手機程式、網站、列印紙本（不如叫個老師專門服侍你好不好？）；投訴數學太淺（因為覺得自己孩子是數學天才）、中文太深（因為覺得說英文高人一等）；投訴學校制度不變，令他回憶起自己的童年創傷。甚麼都投訴的家長，結果會養出甚麼孩子，可想而知。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「開學錦囊」

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