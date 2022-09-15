【凍結學費】直私學校學費出爐　多間傳統名校凍費

▲ 女拔連續多年凍結學費。（資料圖片）

全港各間直資及私立學校陸續公布新學年學費。多間熱門直資及私立學校本學年凍結學費，包括因出現逾150萬赤字，去年底提出2個加價方案的傳統名校聖保祿學校。另外，拔萃女書院亦連續多年凍結學費，德望學校、聖保羅書院小學等亦未有加價。

截至昨日，按教育局網站的學校收費證明書顯示，拔萃女書院中一至中六學費維持於38,000元，至少連續13年未有加價；其附屬小學、屬私立的拔萃女小學學費亦維持於70,000元，自2019年9月1日後未有加價。

聖保祿學校去年底曾向家長表示，因預料出現達150萬的赤字，提出3個方案，包括本學年加10%學費，但隨後5個學年不再加學費；或全校學生每年加至少6%學費；最後一個方案是不加學費，但需「降低學校在維持優質教育的競爭力」。截至昨日，按教育局網站顯示該校的收費證明書，學校初中及高中學費分別為25,000及27,500元，與上學年一致。聖保祿學校（小學部）小一至小四級的學費亦未有調整，維持於55,000元。

而德望學校繼上學年調整學費後，今學年未有加價，初中及高中學費分別為35,000元及45,500元；德望小學暨幼稚園學費亦連續3年凍結，初小及高小分別為43,400元及44,500元。其他凍結學費的學校，包括屬直資的聖保羅書院小學及英華小學，及屬私立學校的九龍塘學校（小學部）及嘉諾撒聖心學校私立部。

直資學校議會主席陳狄安說，各校選擇如何調整學費均有充足理據，在疫情及移民潮影響下，部分學校雖面對財政困難，但由於有充足財政儲備，故選擇凍結學費，繼續觀察情況。他又分析，有學校可能選擇擱置校園發展計劃、維修工程等，暫時減輕財政壓力，因此最終毋須加學費。

被問到移民潮下，學校會否選擇凍結學費來吸引學生報讀，陳狄安認為，家長選校時更多着重其辦學理念、近年表現及發展方向等，加上直資學校有足夠的學費減免計劃，相信學費未必是影響大部分家長選校的主因。

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記者：黃悅晴