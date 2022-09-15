【天氣預測】日間酷熱最高氣溫約35度　下周日起一連六天有驟雨

▲ 下周日起一連六天有驟雨。（陳永康攝）

天文台表示，受一股乾燥的大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。今日早上（15日）有煙霞，最低氣溫約29度。日間酷熱，最高氣溫約35度。吹輕微至和緩西北風。

天文台指，一股乾燥的大陸氣流會在本週為華南帶來持續酷熱及晴朗的天氣，日夜溫差較大。而下週初沿岸地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。此外，熱帶氣旋梅花會在未來兩三日橫過華東沿岸地區並逐漸減弱。而熱帶氣旋南瑪都會在未來數日橫過日本以南海域。天文台展望，隨後數天持續酷熱，大致天晴及乾燥。

根據九天天氣預報，未來數日氣溫維持在28至34度，大致天晴，日間酷熱及乾燥。自下周日（18日）起一連六天有驟雨，部分時間有陽光。

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記者：黃穎津