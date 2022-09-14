【基準試】逾6成英文科考生未能將「青春期」改為「青少年」　「潔具」普通話聽錯做「借據」

▲ 俗稱「基準試」的教師語文能力評核報告今日（14日）出爐。（資料圖片）

俗稱「基準試」的教師語文能力評核報告今日（14日）出爐，合格率只有55%的英文科寫作卷，在模擬批改學生作文題目部分，逾6成考生未能將「adolescence（青春期）」更正為「adolescents（青少年）」，普通話聆聽卷也有人將「潔具」聽錯成「借據」。

供教師、有志成為英文科或普通話科教師人士應考的教師語文能力評核，今年在疫情下押後到5至6月舉行，考評局今日公布考試報告。

其中英文科寫作卷合格率最低，55%考生達3級或以上成績，報告揭示有考生嚴重「爆字」，在要求寫400字的作文題目，最終寫了700多字，被批闡述不簡潔、大量語法和詞彙錯誤，有能力弱的考生過份倚賴採用First、Second、Forever及Further等連接詞，令其寫作顯得機械化。

僅63.4%考生合格的普通話拼音卷，根據拼音寫漢字部分有考生將文章內容「希望這類古老技藝能夠繼續傳承」中的「技藝」，寫錯為「記憶」；根據漢字寫拼音部分，得分率較低的詞語題包括「慳吝」（約28%）及「儘早」（約44%）等。66.2%合格的聆聽與認辨卷，有28%考生將「潔具」聽錯成「借據」；口試也有人分不清「專家」與「莊家」、「講稿」與「簡稿」讀音。

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記者：馮琪雅