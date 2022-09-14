【強制檢測】60處納強檢　涉將軍澳豪庭、筲箕灣愛蝶灣6座等

▲ （資料圖片）

政府今日（14日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月8日至9月14日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或9月16日進行檢測。點擊即看：【檢測公告】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

長沙灣凱樂苑凱碧閣

油塘鯉魚門邨鯉興樓

沙田博康邨博泰樓

藍田平田邨平善樓

上水彩園邨彩華樓

粉嶺景盛苑賢景閣

沙田駿洋邨駿時樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

將軍澳叠翠軒 4 座

東涌迎東邨迎悅樓

沙田濱景花園 2 座

沙田水泉澳邨樂泉樓

慈雲山慈民邨民泰樓

天水圍天盛苑盛彩閣

馬鞍山恆安邨恆峰樓

屯門恒福花園 6 座

鑽石山悅庭軒 1 座

大圍美城苑逸城閣

牛頭角牛頭角上邨常滿樓

石硤尾石硤尾邨美薈樓

大圍新翠邨新芳樓

長沙灣元州邨元禧樓

長沙灣泓景臺 6 座

天水圍天恒邨恒健樓

沙田愉翠苑愉滿閣

將軍澳裕明苑裕昌閣

大埔逸雅苑逸欣閣

藍田康雅苑荔雅閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

黃大仙竹園北邨梅園樓

天水圍天慈邨慈屏樓

紅磡紅磡邨紅曜樓

粉嶺皇后山邨皇滙樓

東涌裕泰苑裕玥閣

將軍澳怡明邨怡悅樓

將軍澳彩明苑彩柏閣

將軍澳將軍澳中心將軍澳 豪庭

青衣長亨邨亨麗樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

長沙灣海麗邨海禧樓

筲箕灣愛蝶灣 6 座

天水圍天恒邨恒富樓

將軍澳景林邨景松樓

牛頭角彩德邨彩誠樓

沙田禾輋邨富和樓

上水天平路 50 號安盛苑

薄扶林華富二邨華昌樓

大埔廣福邨廣禮樓

北角城市花園 6 座

觀塘裕民中心 1 座

天水圍嘉湖山莊麗湖居 7 座

沙田綠怡雅苑 2 座

黃大仙啟德花園 4 座

半山區干德道 7 號明珠台 A-F 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

筲箕灣東欣苑榮欣閣

筲箕灣東欣苑歡欣閣

馬鞍山天宇海 2A 及 2B 座

馬鞍山天宇海 3A 及 3B 座

馬鞍山天宇海 1A 及 1B 座

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津