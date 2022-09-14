【強制檢測】60處納強檢 涉將軍澳豪庭、馬鞍山天宇海、北角城市花園等
社會 21:03 2022/09/14
政府今日（14日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月8日至9月14日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或9月16日進行檢測。點擊即看：【檢測公告】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 油塘鯉魚門邨鯉興樓
- 沙田博康邨博泰樓
- 藍田平田邨平善樓
- 上水彩園邨彩華樓
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 沙田駿洋邨駿時樓
- 秀茂坪寶達邨達欣樓
- 將軍澳叠翠軒 4 座
- 東涌迎東邨迎悅樓
- 沙田濱景花園 2 座
- 沙田水泉澳邨樂泉樓
- 慈雲山慈民邨民泰樓
- 天水圍天盛苑盛彩閣
- 馬鞍山恆安邨恆峰樓
- 屯門恒福花園 6 座
- 鑽石山悅庭軒 1 座
- 大圍美城苑逸城閣
- 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
- 石硤尾石硤尾邨美薈樓
- 大圍新翠邨新芳樓
- 長沙灣元州邨元禧樓
- 長沙灣泓景臺 6 座
- 天水圍天恒邨恒健樓
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 藍田康雅苑荔雅閣
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
- 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
- 黃大仙竹園北邨梅園樓
- 天水圍天慈邨慈屏樓
- 紅磡紅磡邨紅曜樓
- 粉嶺皇后山邨皇滙樓
- 東涌裕泰苑裕玥閣
- 將軍澳怡明邨怡悅樓
- 將軍澳彩明苑彩柏閣
- 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 黃大仙天馬苑駿昇閣
- 長沙灣海麗邨海禧樓
- 筲箕灣愛蝶灣 6 座
- 天水圍天恒邨恒富樓
- 將軍澳景林邨景松樓
- 牛頭角彩德邨彩誠樓
- 沙田禾輋邨富和樓
- 上水天平路 50 號安盛苑
- 薄扶林華富二邨華昌樓
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 北角城市花園 6 座
- 觀塘裕民中心 1 座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居 7 座
- 沙田綠怡雅苑 2 座
- 黃大仙啟德花園 4 座
- 半山區干德道 7 號明珠台 A-F 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 筲箕灣東欣苑榮欣閣
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 馬鞍山天宇海 2A 及 2B 座
- 馬鞍山天宇海 3A 及 3B 座
- 馬鞍山天宇海 1A 及 1B 座
【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療
【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津