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【強制檢測】60處納強檢　涉將軍澳豪庭、馬鞍山天宇海、北角城市花園等

社會 21:03 2022/09/14

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（資料圖片）

政府今日（14日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月8日至9月14日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或9月16日進行檢測。點擊即看：【檢測公告

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 上水彩園邨彩華樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 將軍澳叠翠軒 4 座
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 沙田濱景花園 2 座
  • 沙田水泉澳邨樂泉樓
  • 慈雲山慈民邨民泰樓
  • 天水圍天盛苑盛彩閣
  • 馬鞍山恆安邨恆峰樓
  • 屯門恒福花園 6 座
  • 鑽石山悅庭軒 1 座
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
  • 石硤尾石硤尾邨美薈樓
  • 大圍新翠邨新芳樓
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 長沙灣泓景臺 6 座
  • 天水圍天恒邨恒健樓
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 藍田康雅苑荔雅閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
  • 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
  • 黃大仙竹園北邨梅園樓
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 紅磡紅磡邨紅曜樓
  • 粉嶺皇后山邨皇滙樓
  • 東涌裕泰苑裕玥閣
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓
  • 將軍澳彩明苑彩柏閣
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 長沙灣海麗邨海禧樓
  • 筲箕灣愛蝶灣 6 座
  • 天水圍天恒邨恒富樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 沙田禾輋邨富和樓
  • 上水天平路 50 號安盛苑
  • 薄扶林華富二邨華昌樓
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 北角城市花園 6 座
  • 觀塘裕民中心 1 座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居 7 座
  • 沙田綠怡雅苑 2 座
  • 黃大仙啟德花園 4 座
  • 半山區干德道 7 號明珠台 A-F 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 筲箕灣東欣苑榮欣閣
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 馬鞍山天宇海 2A 及 2B 座
  • 馬鞍山天宇海 3A 及 3B 座
  • 馬鞍山天宇海 1A 及 1B 座

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記者：黃穎津

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