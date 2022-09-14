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【Crostini結業】連鎖店BEANS提供優惠　持Crostini餅卡購蛋糕可享50元折扣

社會 21:30 2022/09/14

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

連鎖西餅店Crostini昨晚(13日)突宣布全線結業，不少已購買餅券或禮券顧客未能換取有關產品。香港海關表示，截至今日(14日)下午5時，海關暫接獲一宗有關該連鎖餅店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。詳情即看【下一頁】。陸續有其他食店提供協助，連鎖店BEANS在社交平台公布，在本月30日憑Crostini 50元餅卡，訂購BEANS蛋糕可獲50元折扣。

BEANS表示，希望略盡綿力令市民手持的Crostini餅卡再有價值，「為大家提供一點甜」，宣布於9月30日前憑Crostini 50元餅卡，訂購BEANS Whole Cake Collection蛋糕，可獲50元折扣。BEANS又指歡迎受事故影響之Crostini員工，加入其集團。

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責任編輯：余思嵐

 

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