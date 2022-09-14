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【Crostini結業】夜冷店平售Crostini分店設備露結業端倪？　43吋電視標價千元放售

社會 22:06 2022/09/14

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Crostini突然宣布全線分店結業，有眼利的網民發現，原來Crostini的結業早於9月初已有端倪，有夜冷店本月1日曾出售疑是Crostini荃灣分店的設備，包括餅櫃、麵包運送架等，相片相信是直接於分店內拍攝。

專營二手夜冷的老字號「大福行夜冷」今年9月1日發文，指「荃灣商場咖啡室生財工具大平賣」，出售逾40件貨品，包括3部電視、雪櫃、廚房設備，以至店面擺設「無一倖免」，部分貨品及相片背景明顯清晰見到有Crostini的字樣。其中餅櫃標價3,500元、電視每部1,000元。

直至Crostini昨晚(13日)公布結業消息，不少網民至發現原來結業早已有跡可尋，「9月1已經開始賣緊架生？」。

亦有網民表示，上周被Crostini店員兜售24張咖啡券後，日前玥光顧時店員在沖完咖啡後，竟將整部咖啡機搬走，「琴(昨)日去飲嘅時候已經覺得奇，沖比(俾)我最後一杯咖啡之後就收走部咖啡機，今日仲奇，咖啡機都冇埋話得返牛奶飲，依家跑去換牛奶」。

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對於不少已購買Crostin餅券或禮券顧客未能換取有關產品，香港海關表示，截至今日(14日)下午5時，海關暫接獲一宗有關該連鎖餅店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。詳情即看【下一頁】

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