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【疫苗接種】委託「平安鐘」助釋除長者接種疫苗疑慮　楊何蓓茵：不會低估難度

政治 22:14 2022/09/14

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負責疫苗接種工作的公務員事務局局長楊何蓓茵，今日到長者安居協會「一線通平安鐘」熱線中心。（政府新聞處）

負責疫苗接種工作的公務員事務局局長楊何蓓茵，今日到長者安居協會「一線通平安鐘」熱線中心，聽取工作人員講解聯絡未接種疫苗的長者的工作，以及長者對疫苗接種的疑慮。

政府本月委託長者安居協會接觸一線通平安鐘服務使用者，向尚未接種新冠疫苗的長者講解接種疫苗的重要性，希望透過長者信任的夥伴，將接種疫苗的信息有效地傳達給他們。

協會亦安排了註冊護士專責致電有需要的長者，好讓他們能更有效地因應長者健康狀況，提供適切的專業意見，以釋除他們對接種疫苗的疑慮。若長者同意打針，協會職員會協助他們預約服務，有需要的長者亦可採用機構提供的陪診服務到各接種點打針，相關費用會由政府承擔。

楊何蓓茵表示：「在過去一星期，協會已聯絡2,436位未接種疫苗的長者，並暫時已成功協助83位願意接種的長者預約打針。要一下子消除長者的擔憂並不容易，我亦不會低估難度，但我很高興工作人員以至醫護人員都耐心地向長者解釋，儘管未必能即時見效，亦希望長者願意聽聽不同的意見。」

她又強調：「接種新冠疫苗可有效減低染疫後死亡和重症的風險，沒有接種疫苗的長者，若不幸感染新冠病毒，死亡風險極高，所以我們不斷嘗試以不同渠道去讓『針找人』，為鼓勵長者接種疫苗提供最大方便。」

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責任編輯：胡偉明

疫苗 公務員事務局 楊何蓓茵 政治

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