【刷單騙案】6人網上刷單賺佣　共損失逾百萬元

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警方今日（ 15日）表示，6人墮刷單員騙案，共損失逾百萬元。

警方昨日接獲一名31歲本地女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分12次將約111000元存入至對方指定的7個本地銀行戶口以作平台購物之用。案件列以欺騙手段取得財產。

其次接獲一名31歲本地女子、一名44歲非華裔女子及一名32歲非華裔男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，該名31歲女子、44歲女子及32歲男子遂按指示分別分12次、7次及12次把約91000元、427000元及42萬元存入至對方指定的7個本地銀行戶口以作平台購物之用。

另外接獲一名36歲非華裔男子報案，指早前於網上招聘平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物提高商家名氣來賺取佣金。事主遂按指示將約35萬元存入至對方指定的4個銀行帳戶作平台購物之用。騙徒初時並沒有向受害人發放佣金，而事主其後更與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中事主損失共約35萬元。

警方再接獲一名60歲非華裔男子報案，指他早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。受害人遂按指示將約54萬元存入對方指定的戶口作平台購物之用，其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐