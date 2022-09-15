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【尾二一屆口罩小姐選舉】消息指總決賽爆疫十多人中招　ViuTV四字回應傳聞

娛樂 10:11 2022/09/15

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ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽已在9月10日（星期六）順利舉行完畢，最終由060號「聞西」梁茜童奪得口罩小姐冠軍。

可是今日（9月15日）有傳口罩小姐總決賽後，台前幕後有工作人員共十多人確診新冠肺炎，情況令人擔心。

ViuTV：沒有回應

總決賽當晚，現場有12強佳麗、ERROR四子、上屆三甲（「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧、「細細粒」馮寶欣），以及評判張敬軒、谷德昭、王丹妮，再加上主持人蔡宛珊、駱振偉，軒仔更上台與佳麗進行表演。

有傳媒向ViuTV查詢有關台前幕後工作人員先後確診一事，ViuTV回覆：「沒有回應」。

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軒仔未受感染

據知ViuTV已通知當日的工作人員、有份演出的藝人進行檢測，軒仔就因有演出工作，被要求做核酸檢測。

軒仔已進行檢測，證實未受感染，平安避過一「疫」。另外，主持蔡宛珊、參賽者Kylie C.同樣表示沒有中招。

張敬軒

港姐取消準決賽

同為選美比賽，TVB在上月尾（8月30日）發出通告，指《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，取消原本在本月4日舉行的準決賽，19位佳麗將參與本月25日紅館的總決賽。

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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