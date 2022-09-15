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【新冠肺炎】疫情接近尾聲　世衞：現時鬆懈或現新變種病毒致更多人死亡

社會 10:11 2022/09/15

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(譚以諾攝)

全球新冠肺炎大流行何時結束？世界衞生組織今日（15日）表示，上周向世衞匯報的新增個案是2020年3月以來最低水平，結束疫情的時機現時相對較有利，若不把握這個時機，將會出現更多死亡、不確定性風險等。

世衞指，雖然處於結束疫情有利位置但仍未抵達終點，形容馬拉松運動員不會就見到终點站時停下奔跑，而是用盡全力向前奔跑，如果這時候鬆懈下來，有可能會出現新的病毒變種，造成更多人死亡。

今日發布第6份政策報告，講述各國現在必須採取關鍵行動，呼籲各國要審視現時抗疫政策，制定應對新病毒變種大流行政策，促所有醫療工作者及長者接種新冠疫苗達到百分百，將接種率覆蓋達至70%，並繼續進行病毒檢測和基因測序追蹤病毒原體。

世衞公布全球累計新冠確診病例超過6億。新增確診病例約45萬宗，累計超過640萬宗死亡個案。

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記者：余思嵐
 

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