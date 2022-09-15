【周末好去處】山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點　秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日 

▲ GO Museum全新必去打卡秘境，以視覺聽覺感受超凡感官之旅。（商場提供）

初秋悄然而至，郊遊好時節。山頂廣場換上秋日新貌，注入浪漫感覺，由即日至10月30日期間的每個星期六、日及公眾假期，舉行「山頂 ‧ 秋日悠」活動，備有共九項別具特色、富有文藝玩味的體驗工作坊及有益身心的活動。

「慢活 ‧ 療癒」工作坊以藝術治癒心靈

9月至10月期間的周末及公眾假期，備有六個「慢活 ‧ 療癒」工作坊，包括製作土耳其馬賽克蠟燭燈、俄羅斯刺繡戳戳畫、動態流沙畫、個人化香薰蠟燭星球燈、乾花蠟燭擺設和雙層香薰石及杯墊，為你帶來別樹一幟的玩藝體驗，與摯愛尊享獨一無二的療癒時刻。

於工作坊當日，hello會員只須於場內即日以電子貨幣消費滿港幣500元（最多三張發票）即可換領「山頂 ‧ 秋日悠 — 慢活 ‧ 療癒」工作坊體驗名額一個；於場內即日以電子貨幣消費滿港幣900元（最多五張發票）即可換領「山頂‧秋日悠 — 慢活 ‧ 療癒工作坊」體驗名額兩個。完成消費後，會員可於即日到山頂廣場地下賓客服務台換領工作坊入場證參與活動。名額有限，先到先得，換完即止。

▲ 「慢活 ‧ 療癒」工作坊，包括製作土耳其馬賽克蠟燭燈。（商場提供）

GO Museum全新必去打卡秘境

全新必去打卡秘境「GO Museum光影藝術館」，帶你體驗 Cyber X 2.0 元宇宙主題。Cyber X 2.0 主題由場館與本地藝術家共同創作，場館內的七個光影藝術裝置配合強勁音響，組成張力爆棚的視覺及聽覺體驗。系統會隨着參觀者的活動產生出不同形態和變化，顧客透過手機鏡頭，更可欣賞到與肉眼所見截然不同的光影效果。

會員尊享港幣600元購物及餐飲電子優惠券

hello會員由即日起至2022年12月31日，每周均可於山頂廣場賓客服務台免費換領「港幣600元購物及餐飲電子優惠券」，於山頂廣場內多家餐飲食肆、生活及特色商戶盡情食買玩！於活動期間，新登記成為hello會員的顧客首次於恒隆商場手機應用程式成功登記其合資格交易，更可獲得港幣25元商戶電子券及500 hello積分。

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積分換領免費巴士車票

另外，山頂廣場由即日起至2022年11月30日推出「探索山頂廣場『換』樂遊」活動，hello會員憑指定hello積分即可換領新巴15或X15路線巴士來回車票，免費探索山頂廣場。

編輯：葉翠華

