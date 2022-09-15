【安達臣道冧天秤】電工癌妻剃頭接受化療　遺孀許太：不需要多過其他一般水平的支持或協助

▲ 電工癌妻剃頭接受化療，遺孀許太向探訪議員說，不需要多過其他一般水平的支持或協助。

安達臣道嚴重天秤意外中，41歲死者許文明遺下正患末期乳癌的妻子及2名幼女，引起社會廣泛關注。正當社會各界都希望為此家庭伸出援手時，遺孀許太卻主動提出停收捐款。許太現已剃頭接受化療，她稱，不需要多過其他一般水平的支持或協助，另探訪她的民政及青年事務局局長麥美娟深受感動，稱是由她當議員至今，見過最堅強、積極的家屬。

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麥美娟前往探訪

民政及青年事務局局長麥美娟昨日（14日）獲工聯會立法會議員吳秋北、郭偉强和機電工會安排，前往探訪死者許文明遺孀阿惠（許太）。阿惠在5月底才知自己患上末期乳癌，同一時間經歷著人生兩個最大的傷痛。目前，她因接受化療，開始脫髮，昨日見時，已將頭髮剃走，更向麥美娟表示，剃髮後感覺更年輕，她非常滿意新髮型，展現樂觀一面。

麥美娟與阿惠相談1個多小時，聼阿惠解釋停止接受捐款的原因及個人感受。當同行議員郭偉强問及阿惠是否有其他特別需要，阿惠說：

我不需要多過其他一般水平的支持或協助，我只要一般程序下可以申請到的。

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堅強態度感動在場人

麥美娟形容，阿惠是由她當議員至今，見過最堅強、積極的家屬：

阿惠積極正面的生活態度，讓人完全想像不到她在過去兩個多星期剛經歷了人生兩個最大的傷痛。我跟阿惠說，既然她這樣堅強，我也不需要說什麼安慰的話。我們今天就是交了個朋友，阿惠微笑同意。在人生最艱難的時候，不單能樂觀積極去面對，更處處為人著想，確實難得，阿惠真是個值得交的朋友！

阿惠更表示，希望她的女兒能學習到媽媽的堅強，日後好好生活。待情況穩定後，還會和年輕人分享她的生活體驗。

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責任編輯：羅嘉欣