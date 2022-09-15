【平衡單車】一款樣本塑化劑含量超標達18倍　299元貨勝千元性價比最高

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為了訓練兒童的平衡和協調能力，不少家長或會為子女選購平衡單車。消委會檢測了市面上15款兒童平衡單車的機械和物理性能，以及化學物質安全程度，發現有6款未能符合歐洲玩具安全標準的要求，更有一款塑化劑含量超標達18倍，對兒童健康構成風險。

與傳統單車不同，平衡單車沒有腳踏，主要靠兒童持續用雙腳蹬地滑行來提供動力和控制速度。消委會是次揀選的款式皆為兩輪的平衡單車，售價由299元至1,700元不等，分別購自玩具零售店、兒童用品店、運動用品店及單車店。

6款樣本不符合歐洲玩具安全標準

在檢視樣本的結構、機械和物理性能等方面的安全程度上，測試參考歐盟玩具法規中的玩具安全標準EN71-1，15款樣本中，只有9款樣本，通過測試要求，餘下的6款樣本則未能完全符合標準的要求，或會增加兒童使用時受傷的風險，情況絕不理想，消委會敦促相關製造商盡快改善產品設計及物料，以保護兒童安全。

塑化劑含量超標達18倍

除了在物理上，經常接觸有害化學物質或會影響兒童發育和健康，消委會發現「Baghera」平衡單車的座位及手把部分物料檢出0.16%至1.9%的DEHP（其中一種塑化劑），其中含量最高的部位超出本港法例和歐盟法規中訂立的上限達18倍。

消委會指，DEHP是其中一種最被廣泛應用的塑化劑，研究指DEHP會妨礙兒童正常發育，也可能會損害男性生殖系統。消委會建議，家長應盡量避免讓兒童接觸DEHP含量過高的玩具及兒童產品。

299元「EVO」性價比最高

根據消委會對15款平衡單車進行測試後，得出3款總分為5星的平衡單車，分別是售價650元的GLOBBER- Go Bike 610-200及售價549元的smarTrike- Running Bike 1050300，售價1,200元的STRIDER- 12 SPORT ST-S4RD。而售價在樣本中最便宜，只售299元的EVOBalance Bike 143765獲4.5星的評分，比大部分的千元貨評分更高。

4款不符合歐洲玩具安全標準的平衡單車已停售

海關表示，測試報告中所提及未能通過歐洲標準測試之6款兒童平衡單車產品，海關已作出跟進，並發現其中4款已經下架及在市面上已停止供應；至於另外2款，海關已經在試購後交予政府化驗所進行測試，結果顯示該2款產品符合《玩具及兒童產品安全條例》(《條例》) 指定的安全要求。

被指樣本塑化劑含量超標達18倍的「Baghera」代理商表示，該款平衡單車在世界各地銷售及符合歐洲標準的相關要求，並向消委會提供測試報告以證明符合歐洲玩具安全標準的要求。

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記者：李榮忠