【脂肪牛油】消委會稱15款植物牛油含致癌物　純牛油多數高脂肪或害健康

▲ 消委會測試市面28款牛油類產品。（資料圖片）

烘焙食品多要使用牛油，消委會測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬，結果發現全部12款牛油樣本，均沒有檢出化學污染物；但總脂肪、飽和脂肪酸，以及反式脂肪酸含量相對較高，健康風險不容忽視。

至於測試中16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本，有助減低壞膽固醇水平的單元或多元不飽和脂肪酸的平均含量均較高，然而超過8成檢出有毒物質「氯丙二醇」，逾9成檢出基因致癌物「環氧丙醇」，其中1款樣本的檢出量更超出歐盟標準上限。

其中檢出最高含量致癌物的樣本，是脂肪塗抹醬「earth balance Original Buttery Spread」，每公斤分別含1,200微克「氯丙二醇」，以及1,500微克「環氧丙醇」，後者超出歐洲標準上限。

消委會建議，消費者如選擇牛油須留意進食分量，以防攝取過量飽和脂肪酸及反式脂肪酸；另一方面，如選擇脂肪含量較低的人造牛油及塗抺醬，則應盡量揀選污染物含量較少的產品，以保障健康。

消委會舉例稱，火腿煎蛋牛油多士是早餐熱選之一，按推算，進食1份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%。若改以脂肪塗抹醬塗多士，反式脂肪酸的攝取量則可大為降低。

至於港式經典菠蘿油，進食1份所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸亦不容小覷，分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%，消費者進食時應適可而止，以免增加健康風險。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰