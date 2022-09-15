【iPhone】全新iPhone 14系列開售優惠　聯乘MOOV推歌曲手機殼

▲ 全新iPhone 14系列The Club開售優惠 。

Apple全新iPhone 14、 iPhone 14 Pro、Apple Watch Ultra及AirPods Pro二代已可蘋果官網購買，果迷亦可於The Club 網購，除可享有多項開售優惠，同時跟MOOV聯乘推出4電話殼，樂迷可享貼心感受。

一系列iPhone14等產品，於9月16日於The Club以及網購平台Club Shopping正式開賣，即日起The Club會員預訂新手機，兼享以下多重優惠︰

1/ 即日起至9月30日前訂購指定手機型號可獲Now E 2022足球盛事通行證一張 (建議零售價$1,280)

2/ 9月16日起至12月31日，用Citi信用卡於Club Shopping購物，單一淨額簽帳滿指定金額可獲即時扣減優惠高達$600，即以超值價$6,599購買iPhone 14 (128GB)或以$8,799入手iPhone 14 Pro Max (128GB)

▲ 各款iPhone 14系列將於The Club開售。

3/以Citi The Club信用卡簽帳，賺取高達4% Club積分簽賬回贈，兼用Pay with Clubpoints功能，一邊賺分一邊用Club 積分抵銷簽賬

4/ Citi The Club信用卡客戶可獲免費12個月電子商品意外保障，其他會員亦可以$880於Club Insurance加購「Easy Phone & Tablet維修計劃」，9月9日起至10月31日投保可享Club Shopping $300元折扣優惠。

▲ The Club x MOOV獨家手機殼，

5/ 推出The Club x MOOV獨家手機殼，以四首大熱歌曲歌詞為主體設計概念，分別為《留下來的人》、《反對無效》（iPhone 14 Pro Max）及《報復式浪漫》、《相信一切是最好的安排》（iPhone 14 Pro）。9月16日起每款限量500個發售 （$198） ，買手機殼並送一個月免費MOOV16 bit音樂服務 。

記者：區家歷