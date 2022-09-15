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【消委會】首8個月接信用卡優惠投訴較同期升一倍　消委會：投訴者迎新禮品逾半年後發放

社會 10:36 2022/09/15

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（資料圖片）

不少香港人有用信用卡消費習慣，信用卡公司為爭取市場佔有率，不惜各出奇謀，既有透過平台作市場推廣，以招攬新客戶等。消委會今日（15日）公布，今年首8個月接獲330宗相關投訴，較去年同期166宗增加接近一倍，有投訴人被拖延發放迎新禮品逾半年、網上簽賬後未能享有預期的優惠，提醒消費者信用卡簽賬屬於「先使未來錢」，雖然銀行及商戶常以不同優惠作招徠，應衡量自身負擔能力和實際需要，切勿衝動消費甚至過度消費。

消委會指，投訴人劉小姐因為商店禮品卡向A公司申請兩張信用卡，但等到今年1月未接獲通知。劉小姐向消委會求助後，A公司回覆指受疫情和人手短缺影響，禮品換領安排有所延誤，最終逾半年後才於3月18日及28日收到領取通知。

另外一宗投訴人程先生今年初收到B銀行推廣，使用信用卡作網上簽賬可享6%回贈，並將於銀行獎賞積分方式提供。他逐於今年2至3月期間，先後在網店購買兩台電腦，售價分別為2,945及2,845元，事後核對賬單發現B銀行並沒有提供6%回贈。經消委會介入後，B銀行同意為程先生其中一筆消費，酌情提供回贈；另一宗交易則因程先生已參與其他推廣，故不提供回贈。

消委會提醒消費者注意優惠條款細節，如何時為指定簽賬日期、是否需要預先登記、是否限時或限量優惠、簽賬是否設有優惠上限或不包括特定商品等，以免因簽賬後未能享受優惠而失望；簽賬後核對月結單，以確認銀行有否按條款提供簽賬相關的優惠。

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責任編輯：余思嵐
 

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