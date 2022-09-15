【消委會】中小學書費平均升2.9%及5.7%超通脹　中四教材升幅最高近一成

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消委會今（15日）公布2022/23年度中小學購書費調查結果，發現小學生及中學生的整體平均購書費，包括作業、補充練習及其他學材的開支，分別較上學年上升5.7%及2.9%，升幅顯著高於同期通脹的1.7%，其中中四升幅最高，達9.3%。

消委會獲教育局協助，今年7月以隨機抽樣的方式，在全港抽出86間小學及76間中學， 再由本會向學校發信收集新學年和上學年的書單及有關資料，包括必須購買的課本、作業及校本教材等的費用，其中得到50間小學和48間中學提供相關資料。

小學方面，消委會發現，小學新學年平均購書費為3,177元，按年上升5.7%，升幅較去年的5.3%高；各級別的平均購書費介乎2,926至3,369元，按年升幅介乎4.8%至6.4%。而高小新學年的平均購書費為3,329元比初小的3,025元高出1成。按照科目分析，中文、英文、數學及常識科的平均購書費由539元（常識科）至836元（英文科）不等；其餘科目的購書費則不高於250元，以普通話科及音樂科相對較高。

至於中學新學年的平均購書費為2,944元，按年上升2.9%，較去年升幅3.6%略低，但仍高於同期通脹。而初中的平均購書費為3,464元，按年升幅為5.4%，其中中三的購書費更錄得7.3%的升幅，原因是部分學校的用書量與上學年有明顯分別，例如有學校在生活與社會科、電腦科、中國歷史科共增加7至8本書目，令相關購書開支增加逾720元。

高中方面，平均購書費為2,425元，較上學年低0.4%，惟中四書費加幅達9.3%，為所有年級中最高。其中一個原因是由於正值公民與社會發展科與通識教育科的交接期，中四上學年公民科用書並未完成評審，所以大部分學校因而選擇使用教育局的學與教資源及自編教材；而新學年約8成半學校表示會選用適用書目表內公民科的課本，書費由約170元至220元，購書費因此有所上升。而中五級，新學年大部分學生全年度只需購買1本公民科用書，較以往通識教育科需購買2至3本課本少，因此公民科平均購書費較上學年少。

受疫情影響，網上授課成為教學的新常態，消委會發現逾8成小學及逾7成中學的書單上，包含最少1本電子課本，大部分學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。根據25間小學及28間中學的回覆，近6成小學表示學生必需購買電子課本，尤其是電腦科，亦有9間小學表示，學生需自行購買或經學校購買指定平板電腦或手提電腦上課，費用約由3,000元至8,500元不等。至於中學，則有3間學校稱於小部分科目，例如初中及高中電腦科和高中地理科，主要以電子課本教授，亦有學校會按需要借出電子裝置供學生長期使用，或資助學生購買電子裝置。

除教科書外，學校亦會規定學生購買一定數量的練習作為必要教材，在小學方面，中文、英文、數學及常識科平均使用8至10本書目，每科的作業及補充練習平均為5本，分別佔各科用書量50至66%。當中較多小學選用的中文科和數學科練習均在新學年加價逾8.6%，相信是小學整體購書費錄得顯著升幅的原因之一。

調查也發現，約9成即44間小學會自行編製學材，相關教材的印製費用普遍介乎50元至300元，其中有學校的印刷費更高達600元，亦只有11間會免費向學生提供自編教材；中學方面則超過9成學校會為學生提供自編教材，並超過一半會免費提供給學生，其餘則一般收取$70至$642的印刷費用。消委會指，學校自編教材以輔助教學本意甚好，建議學校為學生提供免費自編教材，亦可資助有需要學生的印刷費，以減輕學生購書的經濟負擔。

學校委託書商印製書單通常都可以獲書商提供折扣優惠，惟消委會發現今年書商向中學提供的購書折扣減少，只有5成中學獲書商提供88折至9折優惠，數量較去年的調查少2成。而小學的情況則與去年調查相若，有超過7成的小學獲較高的87折至89折優惠。值得留意的是，有學校會自行委託出版社印製校本版教科書來切合其教學需要，校本版教科書多以實價銷售，故未能享用書商提供的購書折扣優惠，因此或會影響整體購書費。

消委會呼籲書商負起企業社會責任，為書本定價時應考慮學生的負擔能力，書單可印有與使用舊書相關的提示，讓學生可沿用「重印」或「重印兼訂正」的舊課本。學校亦可考慮盡量免費提供自編教材予學生，或資助學生的印刷費，並因應教學需要和資源提供電子設備供學生借用。

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責任編輯：黃小冰