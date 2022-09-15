【演唱會】西九竹翠公園成人氣場地　陳曉東+Dear Jane+洪嘉豪紛開戶外騷

▲ 洪嘉豪在竹翠公園演出。

西九文化區苗圃公園佔地約140,000平方呎的大型戶外表演及活動空間「Wonderland竹翠公園」，自年初啟用以來，已舉行多場演唱會，成為本地大型活動表演的全新場地之選

彩正娛樂昨日宣布AXA安盛成為場地的冠名贊助商，投資總額逾八位數字打造集藝術、文娛及消閒一體的「AXA x WONDERLAND」，進一步推動場地成為藝術文娛活動的國際地標。

與此同時，彩正娛樂亦夥拍多個重要贊助單位，包括 Mastercard® 及Moët Hennessy Diageo，致力為觀眾帶來無與倫比的國際級娛樂體驗，讓大眾可以盡情享受非一般的現場狂熱氣氛。

▲ 「AXA x WONDERLAND」舉行啟動禮。

在啟動禮上，一眾名人包括霍啟山、陳淑芬、莊家豐及林顥伊博士等到場，一同見證香港文娛藝術產業邁向新里程。並由Dear Jane及洪嘉豪為活動擔任特別表演嘉賓打響頭炮。

為致力推動全民身心健康，繼去年10月10日世界精神健康日舉辦大型社區活動，今年10月8日至9日將舉辦更大規模的「AXA BetterMe Weekend」，提供一系列工作坊同遊戲體驗、觀賞區及不同的打卡拍照區等。

▲ Dear Jane將在西九開騷。

另外，疫情下不少大型演唱會轉移至室外舉行，「AXA x WONDERLAND」本年度第四季度出租率已逾九成，包括早前公布的《Harbour the Sonic 陳曉東2022演唱會》，以及Dear Jane及洪嘉豪的演唱會企劃；其他活動有西九文化區主辦的「政青青年穿越故宮之旅」、汽車展覽及音樂祭等，預計第四季度人流量將超過100,000人次。

▲ 佔地14萬呎。

另外，場內餐飲專區「BITE」亦已開業，推出創意玩味菜單，包括全港首創「WONDER涼面Shake Shake杯」，另外，配合毗鄰的故宮博物館，「BITE」亦特別揉合中華茶藝歷史文化推出特式手搖茶飲，讓遊客細味逾千年的茗茶文化。

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記者：區家歷