【Trouble Two】2歲細路叛逆期不停搞破壞　港媽求助：怎樣治佢？【附專家意見】

▲ 「Trouble Two」兩歲反叛期是孩子的第一個叛逆期，事事都會跟父母唱反調。

「Trouble Two」兩歲反叛期是孩子的第一個叛逆期，寶寶有自己的主見會事事唱反調，每日挑戰父母的極限，讓父母們不知所措。Trouble Two孩子學會說話及走路後，對周遭事物充滿好奇，不單止「包拗頸」而且他們的行動範圍擴大，破壞力驚人。早前，有港媽在討論區發帖求助，表示「細路唔聽話兼搞破壞，想佢乖啲，應該怎麼辦？」

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有港媽早前在香港討論區發帖，主題是「細路好動唔聽話，怎樣治佢？」，大呻兩三歲的小孩好動兼搞破壞，令她非常懊惱。其實2歲是寶寶智能成長的重要階段，寶寶學會說話有認知，身體及情緒發展兼有主見識得say no，最常做的就是「發脾氣」，拒絕配合大人的要求，所以往往令父母們很頭痛。

貼文一出，網友紛紛留言，指樓主的小孩好動、活潑，有何不好，「樓主，教養小孩，並唔係養一只寵物或奴隸，你係要教養佢有discipline 之餘，還有獨立思考能力，聽話？唔啱聽嘅說話，點聽？」、「如果唔係好曳就算啦，小朋友好動好正常。」、「其實2至3歲細路好動係好正常啫！因為2至3歲係troble two反叛期，一定係好活躍同好動，而唔聽話係因為佢哋開始有自主發展，真係正常發展嚟㗎！你上網睇多啲新聞」

而據臨床心理學家劉英健指，家長可以用一些獎賞及懲罰的方式去應付寶寶的troble two，如達到家長要求給他獎賞，可以透過說話的讚賞，拍拍他，如果達唔到家長的要求或發脾氣，則給他一個懲罰，可以拎走一些他鍾意的玩具，著他收聲先，收聲就把玩具還給他，

透過行為心理學去處理佢個行為，再唔係用啲生理方法，媽媽同爸爸首先要安靜咗自己先，令到自己平靜狀態，用腹部嘅呼吸法，一隻手攬住小朋友，手可以擺小朋友心口位，家長生理狀況平靜咗之後，其實都間接影響小朋友生理嘅狀況，另一個建議，當佢嚟料嘅時候，可以抱住佢去一個安靜嘅環境，唔排除個環境有啲嘈，因為電視開咗，有其他噪音令到佢嚟料，刻意抱佢去一個安靜嘅環境，佢都知道佢係需要平靜佢嘅心情。

劉博士補充指，如果情況去到非常惡劣，千祈不要同小朋友去溝通，行開便可以，小朋友看到家長行開了，便會好自然平靜，家長再返去攬攬他，

從心理角度睇，小朋友feel到攬就係一個獎賞，佢平靜嘅時候，佢就有個獎賞。

其實一般寶寶在 4 歲以後，叛逆期就結束了，並能夠遵守一般的規範。

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責任編輯︰王明芳