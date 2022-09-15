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【Crostini執笠】黃家和：逾8千間食肆被追討租金　再延遲交租政策亦無補於事

社會 11:03 2022/09/15

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(資料圖片)

連鎖西式糕餅店Crostini結業。詳情即看【下一頁】香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（15日）表示，上月有約8000間食肆被業主追租，相信會有結業潮，不能輕視有關情況。

黃家和接受電台節目時指，已預視暫緩追租安排或會出現後遺症，8月有多達約8,000間食肆接獲追租通知，甚至是收到律師信，佔整體約五、六成，當中六、七已成功遊說業主減租或分期交租等安排，仍有兩三千間食肆仍在與業主「拉鋸」中，若本月底前未能達成共識會有結業潮。

再延多三個月個壓力就更大，咁爆煲個情況可能更快出現，個情況唔係咁樂觀

他又稱，食肆缺少大型宴會的預訂，加上市民消費意慾低，導致飲食業界近月的生意大幅回落，即使政府再次出動延遲交租的政策亦無補於事。

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責任編輯：余思嵐

 

 

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