【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　與太太靠律師溝通：沒想過發生我身上

▲ 鄭浩南自爆婚姻出問題。

在80年代出道，90年代演《98古惑仔之龍爭虎鬥》司徒浩南而為人津津樂道的大隻佬鄭浩南，早年再婚與第二任太太鮑愛玲育有一對子女，並移民馬來西亞多年。

他不時回港拍戲賺錢養家，可是他在昨晚（9月14）現身電影煞科宴卻突然失控淚崩，向媒體自爆與結婚20年的太太婚變，流下男兒淚說：「沒想到這種事會發生在我身上……」

▲ 鄭浩南跟第二任太太鮑愛玲。（取自微博）

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與太太婚變

鄭浩南昨日逢同張建聲、蔡瀚億 、黃光亮待出席電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴，當媒體問及近況時，他表示疫情下人生出現好大改變，家中亦發生了一點事，他起初謂在這裡不方便說，也想給予自己一點時間，一路向前行，專注工作。

其後再度接受媒體訪問時，鄭浩南承認與太太鬧婚變，事緣問及何時返馬來西亞時，他即謂家裡發生不愉快事年，他表示之前去內地拍戲，足足離家近16個月，他自言從未離家那麼久，從前最多一星期就返家。

▲ 鄭浩南接受媒體訪問時自爆婚變。（小紅書截圖）

暗示涉及第三者

直至去年12月聖誕節前夕，他終於買到機票返馬來西亞，當他滿心歡喜打電話給太太時，對方卻掛斷電話，他說：「到我返到去已經人去樓空。」而太太即說有話跟律師傾。

問及婚變是否涉及第三者？鄭浩南未有否認，暗示太太出軌，並說：「我很愛家人，在大馬所有房子甚至連車，都沒有我的名，我現在只剩一間祖屋。我沒有想過這事情會發生在我身上，但不能怪人，是自己的命。」

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受新藝城力捧

鄭浩南續說最後一次跟子女見面已是12月的事，他更透露本月18日，就是他跟太太結婚20周年，惟現在二人只能透過律師溝通。

現年57歲的鄭浩南於1985年出道，參演電影《愛神一號》，憑其帥氣外型被新藝城力捧，後來參演不少港產電影如《刀馬旦》等。

▲ 《98古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南。

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歷兩段婚姻

他於1991年與日籍動作女星大島由加利結婚，可是婚姻僅維持4年，期間他曾聽從太太的建議接拍三級片求突破，奠定奸人形象。

後來，他在《98古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南成為深入民心的角色。當中最經典一幕莫過於與鄭伊健嗆謂：「一山不能藏二虎，銅鑼灣只得一個浩南」，成為網民經常翻用的對白。

在2002年，他在馬來西亞拍戲時認識的現任太太鮑愛玲結婚，並移居當地。