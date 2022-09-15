【人氣女神】嘉盈現身小薯茄細訴上圍豐滿煩惱　曾被判入女童院現為網絡女神

現年24歲的嘉盈BB（王嘉盈）是「熊仔頭」、「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK之幕前成員，憑「MK妺」形象、經常爆粗、33E的驕人身材而備受網民喜愛，是高人氣網絡女神之一，個人IＧ也有22.5萬位粉絲。

在「小薯茄」日前發布「大波妹唔易做 」為題的短片中，嘉盈親身上陣訴說大胸之苦，稱生活、心理也有所困擾。嘉盈在片中展現深長的事業線，惹來網民指「好高質素的一集」、「小薯茄缺乏嘅元素」。

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嘉盈狂吸View

嘉盈現身友台小薯茄的這段短片十分受網民歡迎，現時在小薯茄IG、Youtube分別錄得55萬、15萬觀看次數。

在3分09秒的短片內，嘉盈身穿貼身小背心、Sports Bra，指出大胸所帶來的煩惱，最後總結「胸大有胸大嘅著數，都有佢嘅煩惱，但我依然為我嘅身材感到自豪」、「我哋唔係淫底，我哋唔係波大無腦，我哋係大波妹」。

當中其中一幕就令網民嘩然，皆因是直接從高角度拍攝嘉盈的事業線，令網民也忍不住指攝影師「自肥」。

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17歲被問價包養

嘉盈曾亮相連詩雅、蝦頭主持的網上節目《絲打圍爐》，她憶述15歲時遭受性騷擾：「嗰陣著住校服搭小巴去同學屋企，成架小巴冇人，後面有個男人跟我上車。成架車冇人，佢就偏偏坐我隔離。」

嘉盈表示覺得不對勁：「全程車借啲意掃下掃下我大髀，落車嗰陣佢移一移讓我落，然後揸咗我pat pat一吓，之後仲跟埋我落車，我驚到走去便利店叫同學嚟接我！」

▲ （Instagram圖片）

嘉盈再爆17歲已被問價包養經歷：「我嗰時part time做飲食，佢大我好多著晒西裝似事業有成，佢講得好得體話想同我做朋友，話呢個朋友想keep一個特別嘅關係，之後開咗個好吸引嘅數字」。

不過，嘉盈當時不為所動：「好心照下鏡先啦，我青春無限」。

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曾被判入女童院

嘉盈因父母離異而做出引人注意的行為，當時仍不足18歲的她曾三度離家出走， 最終被法官判入屯門兒童及青少年院（男女童院）。

她接受訪問時曾形容在女童院的28日是很煎熬，後來就轉校至到慕光英文書院，順利中六畢業。