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【MIRROR演唱會】MakerVille今安排MIRROR演唱會退票　鏡粉力撐12子：唔退票！

娛樂 11:15 2022/09/15

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MIRROR演唱會主辦方MakerVille於今天（15日）開始安排退票。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的男團MIRROR，原定於7月25日至31日、8月2日至8月6日舉行12場紅館演唱會，但因演唱會發生嚴重事故而被逼停辦。

MIRROR演唱會主辦方MakerVille於今天（15日）開始會有演唱會退換票務安排，不少鏡粉於帖文下留言，紛紛表示不會退票，希望未來可憑票觀看之後的MIRROR演唱會，又認為MakerVille應該好好處理今次的事件。

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退票安排

MakerVille於官方FB發帖文公布退票詳情，並寫道：

《FWD 富衛保險呈獻 - MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》退票退款申請將於明天開始。如選擇於2022年9月15日至2023年9月14日申請退票退款的持票人士，請留意退票退款流程及細則：https://makerville.hk/refundprocedure.pdf 。

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鏡粉表態

不少鏡粉於帖文下留言：「唔退票，路漫長也靜候。」、「咁難先有張票，梗係唔退啦。」、「不會退票，靜候12子再踏上舞台。」、
「完全冇諗過退票，等12子回歸。」、「靜待回歸☺️不過真係希望貴公司可以謹慎同嚴肅處理今次事件，以及確保往後活動或演出時，各表演者嘅安全問題🙏🏼🙏🏼」、「其實門票我地唔係最擔心，最擔心係傷者情況。」、「支持鏡仔嘅都唔會退票囉😑」、「唔退票，但要諗辦法點樣好好保存張飛唔甩色。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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