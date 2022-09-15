【MIRROR演唱會】Anson Lo未走出阿Mo意外事件打擊　So Ching發帖不放棄希望

▲ 大家都不要放棄！

人氣男團MIRROR演唱會的意外已發生一段日子，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）的情況由嚴重轉為穩定，已轉往神經外科病房。

事件發生後MIRROR停工兩個月，當中與阿Mo一直相識多年的Anson Lo，有報道指他還未走出陰霾一直住酒店避世療傷。

【COLLAR成員】阿Mo情況好轉由嚴重轉為穩定 SoChing深夜貼背影照：Miss you a lot

心情依然低落

日前他被拍得首度出關，見他樣子依然頹爆兼冇精神，並由經理人花姐接載到一商廈，事後他被傳媒問到有否到醫院探望阿Mo，Anson Lo對此提問亦有不斷點頭。而再問到現時Anson Lo的心情如何，花姐亦表示遲點再談，不作多回應。

至於早前有傳Anson Lo會參演外國電影《重慶大廈》做男主角，但因為演唱會發生嚴重意外，加上Anson Lo現在仍然停工當中。他還需要在參演前接受一連串的動作訓練，有傳電影公司因為這樣而宣布延期至明年開拍，有指3位主角仍未簽約包括Anson Lo、李施嬅及陳瀅，所以是否能真正開拍仍是未知之數。

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So Ching對男友的思念之情

另外，一直陪伴在男友阿Mo身邊的So Ching（蘇芷晴），不時在網上隔空為阿Mo打氣又表達對其的思念之情，她日前再轉發朋友上載與她和阿Mo遊玩的照片和帖文，意指沒有事可阻止他們在一起，足見So Ching對男友的愛意何其深。

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