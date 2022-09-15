【Disney+】真人版《木偶奇遇記》影帝湯漢斯助陣　華麗特技效果+大膽改寫結局

▲ 迪士尼於 1940 年的動畫電影《木偶奇遇記》屬於經典，這次真人化，不少細節也作出改動。（電影劇照）

經典翻拍，很多時是個不錯的噱頭，惟觀眾到底是希望看到更精緻華麗的原版，抑或期待出人意表的改編，卻難有定論，只能老套的說，只要好看，怎樣都行。

繼《美女與野獸》、《阿拉丁》等真人版電影後，迪士尼史上第二套長篇動畫電影《木偶奇遇記》也以真人版形式重新製作，並已於Disney+獨家上綫。這次重製，新的並不只是瓶子，連帶裏頭的舊酒，也滲了更多味道。滋味如何，看過才能體會。

這一次《木偶奇遇記》（Pinocchio）真人化，找來奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）擔演大配角，即小木偶的「木匠爸爸」，導演更是《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《劫後重生》（Cast Away）的羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）。兩人合作的電影曾獲得奧斯卡和金球獎，實力和默契毋庸置疑。以上兩部賣座獲獎電影以外，導演更拍攝過《北極快車》（The Polar Express）和《魔幻聖誕頌》（A Christmas Carol），對兒童故事的節奏和風格，自有一套。

配合價值觀作改動

《木偶奇遇記》的原版故事充滿道德教化，主角小木偶皮諾丘一開始不斷行差踏錯，是個頑劣不聽話的「小孩」，傷害別人同時亦慘遭誘騙陷害，在不斷的歷劫重生後，終於變得踏實正直。故事強調說謊和耽於逸樂的苦果，旨在教導小朋友誠實和勞動的正確價值觀，也有世途險惡的警世。

▲ 小木偶的關節動作表現得相當細緻，蟋蟀的表情也豐富。（電影劇照）

這個寫於19世紀的經典兒童故事，迪士尼在1940年拍成動畫時，已作了不少改動，來到21世紀，今次不少細節因應普世價價的變化再有增刪改寫，諸如當中的藍仙女、新添的木偶朋友，甚至是小木偶的口頭禪「positive thinking」（正面思考）等。政治正確的風氣，從成年人的電影，進而影響至兒童電影，包括陸續有來的真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）、《白雪公主》（Snow White）。

這些年的卡通、動畫主題電影，既是拍給小朋友看，同時也刻意讓家長看得開懷，不時有點小彩蛋，這次的《木偶奇遇記》亦然。開首不久即打破第四面牆，家長或會驚喜，對小朋友來說，有點像是電影角色在對着他們說故事，各有各趣味體會。緊接着便是一連串的迪士尼彩蛋，通過可愛的布穀鳥時鐘重現經典角色和情境，相當賞心悅目。

海怪畫面刺激震撼

說到電影的可取之處，視覺效果不得不提。單是一開始的布穀鳥時鐘，就讓人目不暇給；至中段小木偶去到快活島，華麗繽粉的遊樂場畫面絕對會令小朋友恨不得親歷其境，當中小木船的機關設計更加堪稱一絕；最後的海怪出場，算是電影高潮，若用大電視播放，震撼效果加倍。這次電影更大膽改寫結局，作為極具教育意義的兒童電影，未嘗不是個好嘗試。

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說到底，電影主角是小木偶，不似過往真人版電影如《美女與野戰》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin），至少主角或主要角色都由真人來演。

《木偶奇遇記》不只主角是動畫角色，最常登場的角色如蟋蟀、海鷗等，都是仿真的卡通人物，反而名義上的重要角色如木匠爸爸、藍仙女，雖然由真人演出，戲份卻極少，尤其藍仙女，只有一幕出場，其餘都是過客演員，整齣看完，不會覺得自己看了一部真人版電影。話說回來，小朋友看戲只求看得高興，真人比重多與少，其實也不太重要。

記者：王嵐