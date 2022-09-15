【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓

▲ 千呎豪宅設籃球場、靚景花園，郭富城方媛中秋燒烤慶團圓。

「天王嫂」方媛（Moka）與郭富城結婚5年、育有兩女，至今仍然不時在網上曬恩愛。非常重視中秋團圓的二人，日前中秋佳節選擇在家與家人低調慶祝。

郭富城與方媛跟一對愛女在大坑半山豪宅的千呎天台開燒烤派對，玩燈籠賞月，豪宅再次引起討論。

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與郭富城相差22歲的方媛，由起初不被大眾看好，到現在與老公越來越恩愛，令不少人都轉向祝福二人家庭幸福。

往年都非常著重中秋節的方媛，今年也不例外，特地在微博分享一家人慶祝中秋的照片。現居大坑道的方媛特地走到附近的維園欣賞花燈，又為一對女兒換上公主裝束，在豪宅的天台一同欣賞滿月，兼且舉行燒烤派對慶祝。

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老公郭富城手執燈籠，與方媛貼頭合照，她寫道：「中秋節plog終於整理來咯～全家在天台一起吃了BBQ，還去了維園看燈籠，大家都去哪裡玩了呢？」

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千呎豪宅

方媛的天台賞月照，令網民再度關注他們現居的3000呎豪宅。婚前已經是網紅的方媛，在婚後仍然愛拍短片介紹她購入的護膚品、服裝等等，過去方媛分享的影片及生活照中，隱約見到二人的豪宅愛巢內部。

據知郭氏夫婦現居大坑道嘉園的頂樓連天台的單位，內部裝修簡約，方媛曾在客廳、衣帽間、浴室等地方進行拍攝，見到寓所內的空間寬闊。而天台的部份除了燒烤派對的開揚位置，另外還設有籃球場，私隱度甚高。

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為了方便外父外母照顧女兒，郭富城還特地以月租8萬租下同棟的低層單位，該單位還設有平台花園，那兒亦是方媛拍片、家人聚會的地方，花園種有不少植物，加上能夠飽覽維港的景色，非常適合退休的方爸爸居住。

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