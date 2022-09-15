  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓

娛樂 12:38 2022/09/15

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

千呎豪宅設籃球場、靚景花園，郭富城方媛中秋燒烤慶團圓。

「天王嫂」方媛（Moka）與郭富城結婚5年、育有兩女，至今仍然不時在網上曬恩愛。非常重視中秋團圓的二人，日前中秋佳節選擇在家與家人低調慶祝。

郭富城與方媛跟一對愛女在大坑半山豪宅的千呎天台開燒烤派對，玩燈籠賞月，豪宅再次引起討論。

【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家

最新影片推介：鄧麗欣、陳詠燊專訪

與郭富城相差22歲的方媛，由起初不被大眾看好，到現在與老公越來越恩愛，令不少人都轉向祝福二人家庭幸福。

往年都非常著重中秋節的方媛，今年也不例外，特地在微博分享一家人慶祝中秋的照片。現居大坑道的方媛特地走到附近的維園欣賞花燈，又為一對女兒換上公主裝束，在豪宅的天台一同欣賞滿月，兼且舉行燒烤派對慶祝。

【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡

老公郭富城手執燈籠，與方媛貼頭合照，她寫道：「中秋節plog終於整理來咯～全家在天台一起吃了BBQ，還去了維園看燈籠，大家都去哪裡玩了呢？」

    點擊圖片放大
    +14
    +13

千呎豪宅

方媛的天台賞月照，令網民再度關注他們現居的3000呎豪宅。婚前已經是網紅的方媛，在婚後仍然愛拍短片介紹她購入的護膚品、服裝等等，過去方媛分享的影片及生活照中，隱約見到二人的豪宅愛巢內部。

據知郭氏夫婦現居大坑道嘉園的頂樓連天台的單位，內部裝修簡約，方媛曾在客廳、衣帽間、浴室等地方進行拍攝，見到寓所內的空間寬闊。而天台的部份除了燒烤派對的開揚位置，另外還設有籃球場，私隱度甚高。

【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】

為了方便外父外母照顧女兒，郭富城還特地以月租8萬租下同棟的低層單位，該單位還設有平台花園，那兒亦是方媛拍片、家人聚會的地方，花園種有不少植物，加上能夠飽覽維港的景色，非常適合退休的方爸爸居住。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【天王嫂】郭富城太太買手袋問意見被揶揄　方媛一句話KO網民：他會叫我全部買
11:16 2021/10/27
【天王嫂】郭富城太太買手袋問意見被揶揄　方媛一句話KO網民：他會叫我全部買
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
18:20 2021/04/27
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家
14:02 2021/07/13
【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家
【明星穿搭】天王嫂方媛分享CHANEL珍藏　揀太陽眼鏡有兩大要點【多圖】
17:28 2020/06/06
【明星穿搭】天王嫂方媛分享CHANEL珍藏　揀太陽眼鏡有兩大要點【多圖】
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
18:28 2022/03/08
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬

你可能感興趣

【天王嫂】郭富城太太買手袋問意見被揶揄　方媛一句話KO網民：他會叫我全部買
11:16 2021/10/27
【天王嫂】郭富城太太買手袋問意見被揶揄　方媛一句話KO網民：他會叫我全部買
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
18:20 2021/04/27
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家
14:02 2021/07/13
【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家
方媛 郭富城 豪宅 中秋節 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
12:59 2022/09/14
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
【昔日女神】古天樂版《神鵰俠侶》女星近況一覽　李若彤操肌凍齡李綺虹大方認更年期
16:02 2022/09/14
【昔日女神】古天樂版《神鵰俠侶》女星近況一覽　李若彤操肌凍齡李綺虹大方認更年期
【家庭關係】29歲女由姑媽湊大現事業有成　母要求幫弟弟買樓索贍養費
10:32 2022/09/14
【家庭關係】29歲女由姑媽湊大現事業有成　母要求幫弟弟買樓索贍養費