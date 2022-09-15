【性侵兒子】前警員涉迫兒子手淫案　法官索取事主創傷報告押後10.6判刑

▲ 前警員涉迫兒子手淫案，法官索取事主創傷報告押後10.6判刑。（資料圖片）

48歲前警員涉於兒子讀小五及小六時，播放色情影片及要求一同手淫，更曾直播夫妻行房片段予兒子觀看。高院陪審團昨（14日）裁定向16歲以下的兒童作出猥褻行為等共4罪成立，押後至10月6日判刑，先索取被告的心理精神報告。案件今（15日）再訊，控方確認已向事主及其母解釋索取創傷報告之用途，事主表示願意協助提供創傷報告，法官遂頒令索取有關報告後才處理判刑。

法官今再開庭以確認事主X是否願意提供創傷報告，控方表示案件主管已向X及其母親解釋報告之用途，X最終表示願意提供協助，法官遂頒令索取有關報告。

另外，法官問及控方提及被告另涉區域法院兩案之發生時間，其中涉及不誠實罪行一案發生之時間與本案重疊。法官指控方早前指被告沒有刑事紀錄，而被告將就另案承認某些罪名，法庭未必適合於判刑時考慮良好品格的指引，著控方日後應先向法庭交代有關情況，讓法庭作考慮，否則會令法庭蒙在鼓裡。



被告F.S.L（48歲，無業），原被控10項罪名，陪審團最終裁定2項向16歲以下的兒童作出猥褻行為 及2項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪成罪成，其餘控罪均不成立。

被裁定罪成控罪涉及兩宗事件，分別發生於2016年及2018年，即事主X讀小五及小六時，被告在家中播色情片時，要求X手淫。

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記者：林育慧