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【學校防疫】學生打針後14天內染疫不能打少1針　學校疫苗通行證9月30日起降至5歲或以上訪客

社會 11:28 2022/09/15

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教育局更新學校健康指引。（資料圖片）

教育局昨（14日）更新學校健康指引，列明建議中小學生接種3劑科興疫苗；如接種復必泰疫苗，5至11歲學生建議打兩針、12歲或以上則建議打3針。指引又列明，如學生在打針後14天內感染新冠肺炎，不能因此減少接種1劑疫苗。另外，9月30日起，5歲或以上人士以到訪者身份進入學校，須符疫苗通行證要求。

按教育局最新的學校健康指引，如學生從未感染新冠而免疫力正常，若接種科興，中小學生均要打齊3劑；若接種復必泰，5至11歲建議接種兩劑，而12 歲或以上則建議接種3劑。

教育局又說，一般來說，曾感染新冠的人士所需接種的劑數會較一般人士少一劑，不過當局指，疫苗要發揮最好的效果及提升接種後的免疫反應，接種後和感染病毒之間需有最少14天的間距，故學生若在打針後14天內感染，將不能因此而減少接種一劑新冠疫苗。

至於如何計算完成疫苗接種要求，詳情如下：

  接種科興 接種復必泰
從未接種疫苗 康復後滿30天可打針。不論年齡再打兩針 康復後滿30天可打針。5至17歲要再打一針；18歲或以上要再打兩針
感染最少14天前已打第一針 康復後滿90天可打針。不論年齡再打1針 5至17歲康復後毋須打針；18歲或以上康復後90天可打針，要再打1針
感染前已接種兩劑疫苗 已符合接種要求，康復後無須再接種疫苗。

教育局指，康復學生要完成相關接種劑數均被視為符合接種要求，可計算入全日面授課堂所需的百分比，亦可參與在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動。如需要接種第3劑的學生，已接種兩劑疫苗但仍未到期接種第3劑，可視為暫時滿足接種3劑要求，惟有關學生必須於在可接種第3劑疫苗當日起計的一星期內接種。另外，所有已接種3劑疫苗的學生當日起會被視為已符合接種要求，不需要再等待接種後超過14天。

就港府降低「疫苗通行證」適用年齡至5歲，健康指引列明，由9月30日起，5歲或以上人士以到訪者身份進入學校，如以公眾人士身份參加校慶活動，便須符合「疫苗通行證」安排，否則學校應拒絕有關人士進入學校。

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記者：黃悅晴

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