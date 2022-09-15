【英女王逝世】查理斯私生子疑雲？　澳男要求驗DNA還自己幸福

▲ 一名澳洲男子聲稱自己是查理斯私生子，要求對方驗DNA還自己幸福。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前逝世，現年73歲的查理斯則繼位成為英王查理斯三世（King Charles III）。澳洲一名男子，基於對外一直聲稱自己是英國查理斯國王（King Charles III）和王后卡米拉的私生子，亦趁機於社交平台發表悼文，並上載一張自己與女王伊莉莎白二世年青時的對照圖，成功再次得到媒體的注意。他其後接受訪問時更稱十分希望能與查爾斯進行DNA測試，證明自己所言為非虛，希望新國王驗DNA還自己幸福。

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據英國每日郵報報導，澳洲昆士蘭一位56歲任職工程師的男子西蒙（Simon Charles Dorante-Day），自2018年以來就積極想透過DNA測試鑑定自己與查理斯的關係，又聲稱自己於1966年4月5日生於英國的朴茨茅斯(Portsmouth)，8個月大時被人收養，後來就一直跟家人定居在澳洲。

他又指養祖父母都曾為皇室包括女王和菲利普親王工作，養祖母更告訴他，自己是查爾斯和卡米拉的兒子。他近年來亦經常將自己與王室成員的照片放於社文平台作對比，不過王室始終並沒有證實相關傳言，也造成不少民眾對西蒙的說法深信不疑。

在在英國女王伊麗莎白二世逝世後，西蒙亦曾於社交平台發文哀悼指「自從得知奶奶莉莉貝（Lilibet）過世後，我收到很多弔信的電話，謝謝所有人的關心。」他其後接受澳洲媒體7News獨家專訪更指希望將事件告上法庭，以爭取進行DNA測試，並稱：「查理斯現在已得到他想要的：包括王位、妻子及還有一切。現在是我得到幸福結局的時候了。」

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不過，儘管西蒙信誓旦旦指自己是查爾斯跟卡米拉的私生子，但他口供卻一直受外界質疑。如他聲稱2人於他出世前一年，即1965年已展開親密關係，但據公開資料顯示，查爾斯和卡米拉是在1970年的一場馬球比賽上認識，而1965年時查爾斯還沒17歲，卡米拉亦未足18歲，兩人當時的生活也沒有交集；儘管查理斯確實有在1966年1月至8月間到澳洲留學，也無法證明兩人和西蒙有任何關係。

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責任編輯：羅嘉欣