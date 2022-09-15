【韓國開關】香港快運推飛韓國首爾特價機票　12月旺季恢復每日一班機

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韓國本月3日零時起，所有韓國入境者不需提交出發前的新冠肺炎檢測陰性報告，但仍要於入境韓國一天內接受PCR檢測。HK Express由昨日起至9月30日，推出10月11日至12月18日期間的特價機票飛韓國首爾。

根據香港快運航空（HK Express）網站顯示，由昨日（14日）起至9月30日，推出來往韓國首爾仁川機場的特價機票，最低單程票價198元，僅包7公斤手提行李。至於韓國回程方面，機票最低198元，

根據HK Express網站的時間表顯示，10月及11月每周均有3班機，直至12月更恢復至每日一班。

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責任編輯：余思嵐