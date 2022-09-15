【Staycation】港女Staycation分享「滿缸紅」浸浴照　網民嚇親：嚟M都要影？

▲ 港女Staycation分享「滿缸紅」浸浴照嚇親網民。

疫情未能如自地飛往外地旅行，大家都選擇留港staycation享受假期，加上香港人最喜歡開心share，經常在網上分享好食又抵住的酒店package。

一名港女在「香港 Staycation 酒店交流谷」群組出post，表示到了北角一間海景酒店staycation，並分享了超過六十張相片，包括房間與浴室內部環境、景觀、自助餐美食等相片。不過，有時過於分享的「分享症」卻令人感到困擾！

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其中的浸浴照發了3張連環圖，每向右click一張就令人搲爆頭，最後一張浸浴照更嚇親網民，差點以為是命案現場！

先來個wide shot見到樓主一邊浸泡泡浴，一邊看電視新聞，相當梳乎。下一張鏡頭就將焦點放在泡泡浴的泡沫上，相片已開始令人感到疑惑。再下一張相片因為撥開了泡沫，見到浴缸驚變染血缸，「滿缸紅」情況嚇親網民。

▲ 客人可以望著維港海景浸浴。（「香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook圖片）

帖文一出引來大批網友留言：「黎（嚟）M.... 都要影出黎（嚟）」、「血染的風采」、「令我諗起之前係（喺）度d命案」。

而該名港女就貼出浴球的原圖，為自己澄清並非月事到：

沐浴泡泡係紅色 我完全無黎m 呢個野（嘢）😂😂 佢由粉紅色變到紅色。

有網友問「D水紅到咁，最後有冇幫手洗浴缸」，有人則表示曾經買過同樣的浴球到酒店浸浴，當晚清洗完浴缸才敢安心睡覺，看來這個L字頭的浴球品牌有夠伏！

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另外，有網民指樓主以四千多元入住這間酒店好不抵，指住同集團的五星級酒店也不用那麼多。

有網友理性地分析指package包含自助晚餐連早餐，以及行政酒廊禮遇服務，而且房型屬尊貴海景客房，corner海景的景觀視野，在中秋節正日入住絕對需要這個價格：「抵，如果疫情完，應該過萬！」、「好抵喎！中秋節正日，有尊貴海景房、自助晚餐，竟然$5000都唔使，你真係好彩。」

▲ 樓主以$4290入住北角一間海景酒店。（「香港 Staycation 酒店交流谷」Facebook圖片）

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責任編緝：馮雪怡