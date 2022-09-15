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【好聲好戲2】李佳芯神還原小丸子兩大角色獲讚　「潮偉」袁文傑聲演梁朝偉

娛樂 13:24 2022/09/15

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做得好好。

TVB打造的聲演真人騷《好聲好戲》，第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。

此回合的主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製梅小青及聲演《神探伽俐略》「湯川學」的資深配音員潘文柏，其他評判團成員有配音員凌晞、李致林、黃啟昌、李鎮然、龍天生及黃鳳英，打氣團藝人則有滕麗名及黃美棋。

【好聲好戲】聲演靜香+水野亞美+DoReMi　梁少霞身兼兩職伴觀眾數十載

Ali表現出色 透露參賽原因

比賽正式開始前的「我配你估」熱身環節，Ali已先聲奪人！Ali挑戰高難度、一人分飾兩角聲演經典動畫《櫻桃小丸子》，由於她細緻地模仿了小丸子的獨特口音，獲潘文柏大讚：「還原度好高，原配配音員係有輕微口音。」

但Ali配小丸子姐姐時卻被嫌老積，李鎮然：「小丸子配得好得意，但家姐把聲偏（年紀）大咗，好似變咗阿媽。」

貴為視后的Ali，透露今次參賽原因是想提升演技：「想演技上可以再進步啲，睇番自己作品，發覺用聲方面做得唔夠好。」

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袁文傑﹑6號及黃俊豪亦有參賽

袁文傑則聲演《奸人堅》中的黃子華，更將對白背得滾瓜爛熟，想不到卻成了「致命傷」，凌晞：「背得好熟，讀得好快，但甩口就更加明顯。」

出名口才好的6號則挑戰《大帥哥》張衞健一輪嘴講對白場口，雖然他超流暢地讀出對白，但卻被指仔細度欠奉，阿姐：「把聲唔係好食個角色。」事後6號爆笑透露參賽目的：「我想做男一，係韓劇、日劇嘅男一……喺聲演方面。」

至於90後代表、外號「爆肌猛男」的黃俊豪則聲演《誓不低頭》的胡楓法庭爆Seed戲，外表大大隻的他配音時雖然激動至撞咪，但仍被指聲線「乏力」。

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聲演「杰佬」梁朝偉反應兩極

首回合比賽，打頭陣上場的袁文傑聲演《新紮師兄》「杰佬」梁朝偉與張曼玉兩小無猜場口，並極力模仿偉仔當年帶點稚氣的聲線，最終雖獲得8盞綠燈佳績，但卻出現兩極評語，阿姐：「冇兩小無猜感覺。」

梅小青：「一開始就甩嘴，我覺得麻麻地。」身為袁文傑螢幕情侶的滕麗名則力撐：「比之前好好多，做到朝偉嗰種『Pea』。」黃美棋：「有青澀嘅感覺，我覺得似！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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