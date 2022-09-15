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【消委會】消委會檢測28款牛油產品　11款總評4.5星或以上名單

食用安全 12:03 2022/09/15

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消委會檢測28款牛油產品，TOPick整理11款總評4.5星或以上名單。（圖片來源：消委會）

烘焙食品多要使用牛油，消委會測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬，結果發現12款牛油樣本，均沒有檢出化學污染物；但其餘16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本當中，超過8成檢出有毒物質「氯丙二醇」，逾9成檢出基因致癌物「環氧丙醇」。

TOPick整理出11款總評獲4.5星或以上的牛油產品名單，消費者不妨參考。

    點擊圖片放大
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無加鹽牛油（Unsalted Butter）：

Pauls Australian Butter (Unsalted) $36.0

大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter $48.9

Lactima 牛油 (無鹽) Butter (unsalted) $24.0

有加鹽牛油（Salted Butter）：

Heritage Butter (Salted) $39.9

混合脂肪塗抹醬（Blended fat spread）及混合脂肪（Blends）：

大公司 Daisy Butter Blend Spread (Salted) $48.9

銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable Slightly Salted $56.5

脂肪塗抹醬（Fat spread）：

Flora Light Spread $43.9

Meadows Spread with Sunflower Oil $19.0

雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 Neo Soft Spread $31.9

添加植物固醇（sterol）或甾烷醇（stanol）的脂肪塗抹醬：

table lands Butter Spread with Plant Sterols $42.9

Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original $90.0

影片推介：

食用及選購貼士

消委會指出，牛油屬動物性油脂，當中約一半是飽和脂肪酸。雖然飽和脂肪酸較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但過量攝入會增加患心血管疾病的風險。

另外，牛油的煙點（約150°C至175°C）亦一般比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，因此不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。

如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油，這樣較易控制成品的鈉含量；而西餐製作醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。

消委會提醒，消費者選購牛油時，應細閱包裝上的產品描述、配料表及營養標籤，留意產品的成分比例，選擇飽和脂肪酸、反式脂肪酸含量較低，及不飽和脂肪酸含量較高的產品。

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責任編輯：沈佩珊

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